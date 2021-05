Ambasadorowie wielokulturowości poszukiwani. Nowy projekt Muzeum Wojska

Maj 6, 2021

fot. Ewelina Andrzejewska fot. Ewelina Andrzejewska

Dzieci pochodzące z rodzin wielokulturowych mogą zostać ambasadorami Muzeum Wojska w Białymstoku. Placówka organizuje warsztaty dla uczestników w wieku od 8 do 12 lat pochodzących z rodzin, w których przeplatają się narodowości i tradycje.

Podczas zajęć zostanie przybliżona kultura Polski oraz wielokulturowe Podlasie, nie tylko poprzez wystawy i eksponaty, ale również poprzez śpiew, gry i kulinaria.

– Dzieci będą uczestniczyć również w warsztatach teatralno-muzycznych, które poprowadzi aktorka Justyna Godlewska-Kruczkowska. Celem tych warsztatów będzie edukacja i integracja dzieci pochodzących z rodzin wielokulturowych. Poprzez wykorzystywanie zabaw, zadań aktorskich uczestnicy będą mogli przekonać się, że mimo różnic językowych, kulturowych wszyscy jesteśmy tacy sami – mówi Teresa Przepieść-Misarko z Muzeum Wojska w Białymstoku.

Poprzez warsztaty, Muzeum Wojska chce zintegrować rodziny wielokulturowe, ale również pokazać, że różnorodność jest wpisana w historię miasta i regionu.

– Chcemy połączyć historię z kulturą. Dzięki eksponatom znajdującym się w Muzeum Wojska, które nie zawsze są polskie, poznajemy historie również innych krajów. Białystok jest miastem pogranicza, istnieje tutaj wiele kultur, które zamieszkują nasze tereny, a więc warto je pokazać i zintegrować wielokulturowe środowisko – dodaje Teresa Przepieść-Misarko.

Nabór do projektu potrwa do 17 maja. Warsztaty rozpoczną się 22 maja i potrwają do 27 czerwca. Szczegóły są tutaj. (ea/mc)