Akcja O!Piernicz Raka w UDSK w Białymstoku

7 grudnia, 2023

źródło: pixabay.com źródło: pixabay.com

To już 6. edycja charytatywnej akcji O!Piernicz Raka w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku. Organizatorzy pieką i pozyskują pierniczki z różnych źródeł, żeby zgromadzić środki na wyprawki przeszczepowe dla dzieci leczonych z powodu chorób nowotworowych. Finał akcji zaplanowano 14 i 15 grudnia w holu głównym, gdzie będzie można kupić pierniczki.

Co roku akcja cieszy się ogromnym zainteresowaniem – mówi dr Małgorzata Sawicka-Żukowska z Kliniki Onkologii i Hematologii Dziecięcej UDSK w Białymstoku. – Szósty raz w tym roku opierniaczamy raka w UDSK, a działamy w całym mieście na szeroką skalę, bo do akcji dołącza wiele instytucji. Akcja polega na tym, że sprzedajemy pierniczki, które pieką różne osoby, w tym pacjenci (którzy zakończyli leczenie), ich rodziny, a także szkoły, przedsiębiorstwa. Pomóc można piekąc i dostarczając pierniczki do szpitala, można je kupić. Pieniądze ze sprzedaży, jak co roku, są przeznaczone na sfinansowanie wyprawek przeszczepowych dla dzieci leczonych z powodu chorób nowotworowych. Jesteśmy w stanie sfinansować wyprawki dla dzieci w całej Polsce – dodaje dr Sawicka -Żukowska.

W skład wyprawki przeszczepowej wchodzi wszystko to, co dziecko musi zabrać ze sobą do ośrodka przeszczepowego: 10 piżamek, kocyk, poduszka, szlafrok. Wyprawka jest pomocą i znakiem wsparcia dla dzieci i ich rodzin. (at)