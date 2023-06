Akcja. „Dbam o rower”. Bezpłatny przegląd rowerów przed CAS w Białymstoku

5 czerwca, 2023

Białystok po raz piąty dołączył do rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. Tegoroczną rywalizację promowała akcja „Dbam o rower” – przed budynkiem Centrum Aktywności Społecznej każdy rowerzysta, który pobrał aplikację, mógł skorzystać z bezpłatnego przeglądu roweru. To regulacja hamulców i przerzutek, smarowanie łańcucha, regulacja kierownicy, czy pompowanie kół.

Akcja „Dbam o rower” odbyła się w poniedziałek (5 czerwca) w godz. 14.00 – 18.00. Na parkingu przed budynkiem Centrum Aktywności Społecznej w specjalnym namiocie, zorganizowany został bezpłatny punkt przeglądu rowerów. – Zachęcamy, by białostoczanie kręcili kilometry, a kręcą, bo przy każdej edycji to średnio 6 tysięcy kilometrów. Liczymy, że w tym roku będzie jeszcze więcej – mówi Emilia Rudzińska z CAS. Nad rowerami cyklistów pochylał się Artur Rackiewicz z jednego z białostockich serwisów rowerowych. – Sprawdzamy stan techniczny rowerów. Najczęstsze usterki to źle ustawione hamulce, a to podstawa bezpieczeństwa. Przed każdym wyjazdem na miasto trzeba sprawdzić, czy hamulce działają. A większość osób wsiada na rower i jedzie, nie sprawdzając swego pojazdu – mówi Rackiewicz. Na akcję zaproszono również Straż Miejską, która wystawiła swój namiot profilaktyczny. – Strażnicy przypominają, że bezpieczeństwo jest najważniejsze, a jadąc rowerem trzeba być widocznym. Rowerzystom, którzy pobrali aplikację i kręcą kilometry, wręczamy odblaski, bidony, plecaki, czy zestaw do naprawy rowerów – mówi Krzysztof Tyszka z białostockiej Straży Miejskiej. Chętnych cyklistów nie brakowało. Na sprawdzenie swego roweru przyjechał pan Patryk z Białegostoku. – O swój rower dbam na co dzień, robię regularne serwisy i planuje pokręcić kilometry dla Białegostoku – stwierdza.

Udział w rowerowych zmaganiach Rowerowa Stolica Polski jest prosty. Wystarczy pobrać bezpłatną aplikację „Aktywne Miasta” i wybrać Białystok jako miasto, dla którego będą zbierane kilometry. Aplikacja działa na terenie całego świata, dlatego uczestnik przebywający poza granicami kraju może również przystąpić do rywalizacji na rzecz wybranego miasta. W zabawie będzie liczył się każdy kilometr przejechany od 1 do 30 czerwca. Udział w zabawie jest dla uczestników bezpłatny.

Rywalizacja to nie tylko tytuł i puchar dla najlepszego miasta, to również nowe stacje naprawy rowerów dla najlepszych trzech miast oraz wyróżnienia indywidualne. Dla rowerzystów kręcących kilometry dla Białegostoku Miasto przewidziało nagrody w postaci voucherów do sieci sklepów sportowych.

W pierwszej edycji konkursu (w 2019 roku) do Białegostoku trafiły dwa rowery za I miejsce w rywalizacji ogólnopolskiej w kategorii mężczyzn. Rower otrzymał pan Jarosław, który przejechał 5204,62 km. Drugi rower za II miejsce w rywalizacji ogólnopolskiej w kategorii kobiet otrzymała pani Elżbieta, która przejechała 2260,93 km. (at)