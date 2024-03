Akcent ZOO czeka na zwiedzających

Za oknami coraz więcej słońca, a na termometrach wyższe temperatury – to zachęca białostoczan do spędzania czasu na świeżym powietrzu, w parkach i lasach.

Akcent Zoo to jedno z najczęściej wybieranych miejsc na spacery.

– Jest bardzo dużo zwierząt i jest bardzo fajnie. To jest bardzo fajne miejsce dla miłośników przyrody, dla tych któzy kochają relaks, żeby trochę odpocząć od zgiełku. Są fajne sowy, jest fajny klimat. Są wilki, sarny, żubry – no ja uwielbiam takie zwierzęta – mówią mieszkańcy.

Nowością białostockiego ogrodu zoologicznego w tym sezonie są młode pary: bażanta złocistego, bażanta diamentowego i po raz pierwszy bażanta łownego oraz kuropatwy.

Do końca marca ZOO jest czynne codziennie od 9:00 do 16:00, natomiast od 1 kwietnia od 9:00 do 18:00. (jł)