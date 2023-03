Akadera ostro w zielone sobie pogrywa – wiosenna ramówka

21 marca, 2023

„Akadera ostro w zielone sobie pogrywa” to hasło przewodnie nowej ramówki Radia Akadera. Na antenie na stałe pojawi się sześć zupełnie nowych audycji, powrócą też cykle cenione przez słuchaczy.

– Zieleń, przyroda, zdrowy styl życia, sport, ale też nowe plany i nowe możliwości, jakie stwarza studiowanie, a wraz ze zdobywaniem wiedzy – wykorzystywanie nowych technologii to motywy przewodnie audycji, jakie pojawią się bądź już wykiełkowały na naszej antenie – mówi Agnieszka Sakowicz-Stasiulewicz, Redaktor Naczelna Radia Akadera.

Dr Katarzyna Simonienko, psychiatra i trenerka leśnych kąpieli, w cyklu „Lasonurkowanie” opowiada o przyrodzie i jej wpływie na psychikę i zdrowie. Będziemy wspólnie podróżować przez las, poznając go od korzeni (warto je odkrywać i do nich sięgać). Dr Simonienko zdradzi nam sekrety mchów i paproci, będzie wspinać się po pniach, przeszukiwać konary, by w końcu z lotu ptaka spojrzeć na puszczę i poszerzać horyzonty naszych słuchaczy! Chce zanurzać się w lesie, kąpać się w nim, lasonurkować, unosić w morzu zieleni, dryfować wśród zapachów i dźwięków. Premierowe gawędy proponujemy w każdy czwartek o godz. 10.15. Powtórki: w soboty o godz. 15.15 i poniedziałki – o godz. 13.15.

„Niezwykłe Podlaskie” to już czwarty sezon cyklu reportaży Radia Akadera, w których Wojciech Koronkiewicz, pisarz i podróżnik, zachęca słuchaczy do odkrywania i poznawania skarbów naszego regionu. Opowiada o ludziach, którzy dzięki pasji i ciężkiej pracy tworzą unikalne lokalne produkty, dania i rękodzieło. Na premiery reportaży zapraszamy w każdy poniedziałek o godz. 11.15 na 87,7 FM. Powtórki będziemy grali w soboty o godz. 11.45.

Wraz z wiosną ruszymy z Karolem Sieńko „Rowerem przez Podlaskie”, oczywiście zielone i przyjazne dla rowerzystów amatorów, wielbicieli wycieczek rodzinnych, czy doświadczonych cyklistów. Autor popularnego fanpejdża „Rowerem po Białostocczyźnie” opowie o miejscach, które trzeba koniecznie zobaczyć i o ich historii. Doradzi, gdzie można odpocząć, posilić się i ugasić pragnienie. Od maja do lipca z rowerzystą będziemy się spotykać na 87,7 FM w każdy piątek, tuż po godzinie 10.

Kto chciałby podróżowanie połączyć ze studiami, poznawaniem nowych kultur, a przy tym zdobywaniem wiedzy, pozna osoby, które skorzystały z programu Erasmus+. Hanna Kość w każdy wtorek o godz. 13.15 zaprasza do „Podróży z Erasmusem”. Powtórki w weekendowych porankach na antenie Radia Akadera.

Podróże zagraniczne łączą się z koniecznością znajomości języków obcych. Dr Michał Citko wszystkich podróżników, nie tylko z programu Erasmus+, zaprasza do słuchania ciekawostek językowych w autorskim programie „Studium języków zaskakująco obcych” w poniedziałki o godz. 12.45.

– Radio Akadera stawia na młodych, kreatywnych uczniów szkół ponadpodstawowych – podkreśla Agnieszka Sakowicz-Stasiulewicz, Redaktor Naczelna Radia Akadera. – Wraz z Hanną Porzuczek zapraszam młodych ludzi i ich pedagogów do dzielenia się sukcesami, pasjami, pomysłami na naszej antenie. „Projektowanie przyszłości” to program specjalnie dla Was – w każdą sobotę, o godz. 13.15.

Petros Psyllos, absolwent Politechniki Białostockiej, młody wynalazca innowator, w programie „Naturalne rozmowy o sztucznej inteligencji” bada wpływ sztucznej inteligencji na wszystkie aspekty naszego życia. W rozmowach z Magdą Juchnowicz, w środy o godz. 13.15, eksploruje technologie informatyczne, wirtualną rzeczywistość, wpływ komputerów na sztukę, prawo i medycynę. Powtórki w kolejny poniedziałek, po godz. 17.

Piłka jest jedna, a bramki są dwie. Czy to na zielonej murawie, czy na parkiecie. A audycja „Jaga On Air” jest co czwartek o godz. 17. Konrad Sikora zaprasza na spotkania z Jagiellonią Białystok.

W wiosennej ramówce Radia Akadera nie zabraknie felietonów Krzysztofa Szubzdy, Michała Czarneckiego oraz Jerzego Doroszkiewicza, Audycji Macieja Giedrojcia Jurahy „Foto Środa” czy Listy Przebojów Kultowej Akadery.

– Zapraszamy do ustawiania odbiorników na częstotliwość 87,7 FM, odwiedzania naszej strony internetowej www.akadera.bialystok.pl bądź ściągania naszej aplikacji na telefony z Androidem – zachęca Redaktor Naczelna Radia Akadera. – Wierzę, że dzięki naszej stacji wiosna będzie jeszcze zieleńsza niż zwykle, bo przecież „Akadera ostro w zielone sobie pogrywa”.