Akademiki za dobre wyniki. Politechnika Białostocka oferuje 20 darmowych miejsc dla najlepszych kandydatów

11 lipca, 2023

Akademiki Politechniki Białostockiej, fot. Piotr Awramiuk

20 miejsc w domach studenckich oferuje Politechnika Białostocka swoim najlepszym, nowym studentom. Właśnie rozpoczęła się siódma edycja akcji „Akademiki za dobre wyniki”, w której można zdobyć stypendium mieszkaniowe w wysokości blisko 4,8 tys. złotych. Pozwoli to na pokrycie opłaty za akademik na cały rok akademicki 2023/2024.

– 20 miejsc w domach studenta, bezpłatnych przez 10 miesięcy roku akademickiego. Te pokoje studenckie są w pełni umeblowane, wyremontowane, dostosowane do przepisów przeciwpożarowych. Trwają właśnie działania zmierzające do podniesienia standardów we wszelkich aspektach wszystkich naszych akademików – mówi rektor uczelni, prof. Marta Kosior-Kazberuk.

O „Akademiki za dobre wyniki” mogą starać się osoby, które zakwalifikowały się na pierwszy rok studiów stacjonarnych I stopnia oraz które przynajmniej z jednego przedmiotu na tegorocznej maturze uzyskały wynik nie niższy niż 85 procent.

Osoby, które spełniają wszystkie wymogi do końca lipca muszą złożyć stosowny wniosek w Centrum Spraw Studenckich, Dydaktyki i Rekrutacji Politechniki Białostockiej, które mieści się w budynku Centrum Nowoczesnego Kształcenia, ul. Zwierzyniecka 16, II piętro pokój P 2/37, Białystok.

– Dość szybko trzeba zadziałać. Jeżeli te atuty ma się w ręku to czekamy na dokumenty od takich wybitnych kandydatów. Serdecznie ich zapraszamy, bo oprócz wygodnych, dobrze zlokalizowanych i zapewniających naprawdę fajne życie studenckie akademików, oferujemy także fajne studia – dodaje rektor.

Uczelnia oferuje pokoje 2-osobowe. Stypendysta może jednak, za odpowiednią dopłatą, starać się o przyznanie miejsca w pokoju 1-osobowym lub miejsca w pokoju 2-osobowym zamieszkiwanym przez 1 osobę. Na wyposażeniu pokoju są: lodówka, biurka, krzesła, regały, szafki. Łazienka jest wspólna dla dwóch pokoi. Mieszkańcy akademików mają dostęp do Wi-Fi oraz bezpłatnego parkingu.

Akademiki Politechniki położone są w centrum Białegostoku, przy ul. Zwierzynieckiej. Ta lokalizacja jest niezwykle dogodna dla studentów. Na kampusie PB mieszczą się cztery wydziały uczelni: Informatyki, Mechaniczny, Elektryczny, Budownictwa i Nauk o Środowisku oraz Biblioteka PB, Akademickie Centrum Sportu i Klub Gwint.

Wygodnie i szybko można stąd dojechać na Wydział Architektury czy Wydział Inżynierii Zarządzania w Kleosinie. W pobliżu akademików są też stacje rowerowe BiKeR i malowniczy park Zwierzyniecki. (mt)

O szczegółach akcji „Akademiki za dobre wyniki” opowiada rektor Politechniki Białostockiej, prof. Marta Kosior-Kazberuk: