Akademickie Spotkanie opłatkowe w Białymstoku: solidarność, życzenia i wspólne wartości

19 grudnia, 2024

Fot.: Ernest Wójcik Fot.: Ernest Wójcik

W Auli Magna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku odbyło się coroczne spotkanie opłatkowe środowiska akademickiego. W wydarzeniu wzięli udział rektorzy białostockich uczelni wyższych, władze miasta, województwa, przedstawiciele Kościoła katolickiego i prawosławnego oraz zaproszeni goście. Była to okazja do podkreślenia jedności środowiska akademickiego oraz złożenia wzajemnych życzeń świątecznych.

– Hołdujemy wspólnym ideałom akademickim, niezależnie od reprezentowanej uczelni. Wierzymy, że to właśnie w naszych uniwersytetach i politechnikach tkwi siła oraz duch tego miasta i regionu. Dzisiejsze spotkanie jest okazją, by podziękować sobie za dotychczasowe osiągnięcia i życzyć realizacji wspólnych marzeń, które przyniosą korzyść nie tylko uczelniom, ale przede wszystkim mieszkańcom Białegostoku i Podlasia – mówił prof. Moniuszko.

Rektor Politechniki Białostockiej, prof. dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, zwróciła uwagę na komplementarność działań białostockich uczelni.

– Uzupełniamy się nawzajem, co sprawia, że nasze wysiłki nie tylko się sumują, ale wręcz multiplikują. To przekłada się na korzyści dla studentów, doktorantów, pracowników i całej społeczności. Życzę wszystkim zdrowych, spokojnych i radosnych świąt oraz energii na nowy rok, który – jestem przekonana – przyniesie nowe wyzwania i sukcesy naszych uczelni – podkreśliła rektor PB.

W wydarzeniu uczestniczyli również przedstawiciele władz: wojewoda podlaski, marszałek województwa i prezydent Białegostoku. Swoją obecnością spotkanie uświetnił także arcybiskup metropolita białostocki oraz przedstawiciel Kościoła prawosławnego, którzy nawiązali do znaczenia wspólnoty i współpracy w życiu społecznym.

Całość wydarzenia dopełnił występ chóru Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, który wprowadził uczestników w atmosferę nadchodzących świąt.

Spotkanie opłatkowe akademickiego Białegostoku to dowód na to, że wspólne wartości i solidarność uczelni są nie tylko źródłem ich siły, ale również budują więzi, które przekładają się na rozwój miasta i regionu. Wspólne życzenia, podziękowania i nadzieja na sukcesy w nadchodzącym roku to przesłanie, które wybrzmiało tego wieczoru w murach Uniwersytetu Medycznego. (ew)