Afimico Pululu przedłużył kontrakt z Jagiellonią Białystok do czerwca 2026 roku

3 listopada, 2024

Źródło: Jagiellonia Białystok

Napastnik Jagiellonii Białystok, Afimico Pululu, przedłużył kontrakt z klubem, zapewniając sobie miejsce w żółto-czerwonych barwach do końca czerwca 2026 roku. Ta decyzja cieszy białostockich kibiców, którzy docenili umiejętności i zaangażowanie piłkarza od momentu jego przybycia do klubu.

Kariera Pululu – od FC Basel po Jagiellonię

Afimico Pululu, urodzony w Angoli, jest wychowankiem szwajcarskiego klubu FC Basel. W młodzieżowych drużynach Basel wyróżniał się skutecznością, co zaowocowało jego epizodycznymi występami w pierwszym zespole. Po wypożyczeniu do Neuchatel Xamax, gdzie mógł zbierać doświadczenie w grze w wyjściowym składzie, wrócił do Bazylei, lecz najczęściej pełnił rolę rezerwowego.

W styczniu 2022 roku Pululu przeniósł się do Niemiec, gdzie podpisał kontrakt ze SpVgg Greuther Fuerth. W Niemczech jednak nie udało mu się na stałe zadomowić w pierwszej drużynie, spędzając większość czasu w drugim zespole.

Przygoda z Jagiellonią Białystok

Latem 2023 roku 25-letni napastnik dołączył do Jagiellonii Białystok, podpisując dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny rok. Od samego początku wykazywał się determinacją i walecznością, szybko zdobywając sympatię białostockich kibiców. Klub docenił jego wkład i skorzystał z opcji przedłużenia kontraktu, co oznacza, że Pululu zostanie w Jagiellonii do czerwca 2026 roku.

Zaufanie klubu i wsparcie kibiców

Przedłużenie kontraktu to wyraz zaufania, jakim Jagiellonia darzy Afimico Pululu. Zarówno w klubie, jak i wśród kibiców rosną oczekiwania wobec 25-letniego napastnika, który niejednokrotnie pokazywał, że potrafi być skutecznym zawodnikiem w kluczowych momentach meczów. (pc)