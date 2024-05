Adrian Siemieniec, Bartłomiej Wdowik oraz Dominik Marczuk z Jagiellonii Białystok z nagrodami na Gali Ekstraklasy

28 maja, 2024

W poniedziałek (28.05) podczas Gali Ekstraklasy Jagiellonia Białystok świętowała wyjątkowy wieczór.

Dominik Marczuk został wybrany Młodzieżowcem Sezonu, co potwierdza jego nieprzeciętny talent i wkład w grę zespołu.

– Jest mi niezmiernie miło odebrać tę nagrodę. Tak naprawdę, rok temu nie mogłem sobie wyobrazić, w jakim miejscu i gdzie teraz będę, a jest to po prostu piękna sprawa, być może piękna historia. Chcę podziękować przede wszystkim całej tutaj drużynie, bo nie mogłem sobie wyobrazić lepszej drużyny – mówi Dominik Marczuk, piłkarz Jagiellonii Białystok.

Bartłomiej Wdowik, imponujący swoimi umiejętnościami defensywnymi przez cały sezon, otrzymał nagrodę dla Najlepszego Obrońcy.

– Dziękuję bardzo za nominację i za nagrodę. Chciałbym podziękować przede wszystkim w drużynie: trenerowi, dyrektorowi Masłowskiemu, że we mnie wierzyli, mojej dziewczynie Oliwii, całej mojej rodzinie, bo wspierali mnie. Po prostu dziękuję – mówi Bartłomiej Wdowik, piłkarz Jagiellonii Białystok.

Największe uznanie przypadło jednak trenerowi Adrianowi Siemieńcowi, który został wyróżniony tytułem Trenera Sezonu.

– Pragnę podziękować całej drużynie i całemu sztabowi szkoleniowemu, bo gdyby nie oni, nie byłbym tu dzisiaj. To tak naprawdę jest ich nagroda. To oni, swoją postawą, wiarą, odwagą i pasją, którą prezentowali na co dzień, oraz tym, że ci ludzie we mnie uwierzyli, dokonali czegoś niesamowitego – mówi Adrian Siemieniec, trener Jagiellonii Białystok.

Jagiellonia Białystok może być dumna ze swoich przedstawicieli, którzy zdobyli te prestiżowe nagrody, potwierdzając tym samym swoją wysoką pozycję w polskiej piłce nożnej. To kolejny dowód na rosnącą siłę i znaczenie klubu z Białegostoku na krajowej scenie sportowej. (mg)