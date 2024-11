Adrian Dieguez przedłuża kontrakt z Jagiellonią Białystok

12 listopada, 2024

Świetne wieści dla kibiców Jagiellonii Białystok! Adrian Dieguez, środkowy obrońca, przedłużył kontrakt z białostockim klubem aż do 2026 roku. Hiszpan, który trafił do Jagiellonii latem 2023 roku z hiszpańskiej Ponferradiny, szybko stał się jednym z kluczowych zawodników drużyny.

W swoim debiutanckim sezonie w Polsce Dieguez rozegrał aż 30 spotkań i znacząco przyczynił się do zdobycia przez Jagiellonię historycznego mistrzostwa Polski. Stabilność i pewność, które wnosił do defensywy, były nieocenione, co uczyniło go jednym z filarów zespołu. Dieguez kontynuuje dobrą passę również w bieżącym sezonie, wciąż pełniąc rolę podstawowego obrońcy i pozostając nieocenionym wsparciem dla drużyny trenera.

Adrian Dieguez w Jagiellonii znalazł się po raz pierwszy w swojej karierze w zagranicznym klubie, a jego adaptacja przebiegła nadzwyczaj dobrze. Przedłużenie kontraktu to wyraz zaufania, jakim darzy go zarówno sztab trenerski, jak i zarząd klubu. Kibice mogą zatem liczyć na dalszą współpracę Diegueza z Jagiellonią, która – z jego udziałem – będzie walczyć o kolejne sukcesy na krajowym podwórku.

Pozostanie Adriana Diegueza w Białymstoku z pewnością dodaje drużynie stabilności, co jest istotnym czynnikiem w rywalizacji o czołowe miejsca w lidze. (pc)