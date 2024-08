„Adoptuj Psa” kampania z okazji Międzynarodowego Dnia Psa. Zobacz film

26 sierpnia, 2024

Fot. Schronisko dla zwierząt „Dolina Dolistówki” Fot. Schronisko dla zwierząt „Dolina Dolistówki”

W Białymstoku powstała kampania społeczna „Adoptuj Psa”. W ramach akcji dwóch pasjonatów filmu, Jacek Dziemidowicz i Damian Stankiewicz, stworzyli krótkometrażową opowieść, mającą na celu zwrócenie uwagi na los porzuconych zwierząt.

Film „Adoptuj Psa” to wyjątkowa produkcja, która pokazuje historię porzucenia z perspektywy psa. Dzięki innowacyjnemu podejściu twórców, widzowie mogą poczuć się jak bezbronne zwierzę, które szuka miłości i domu. Emocjonująca opowieść opowiedziana językiem obrazu porusza serca i skłania do refleksji nad naszym stosunkiem do zwierząt.

Dlaczego warto adoptować?

Kampania „Adoptuj Psa” to nie tylko piękny film, ale także szansa na zmianę życia wielu zwierząt. Adoptując psa, dajemy mu drugi dom i szansę na szczęśliwe życie. Psy są wiernymi przyjaciółmi, które potrafią przynieść wiele radości i miłości. (pc)

Obejrzyj film „Adoptuj Psa”: