Adam Zdanowicz oficjalnie rekordzistą Guinnessa w jeździe na najwyższym rowerze świata

Grudzień 22, 2021

fot. arch. prywatne Adama Zdanowicza fot. arch. prywatne Adama Zdanowicza

Podlaski twórca customowych rowerów, Adam Zdanowicz oficjalnie już może nazywać się rekordzistą Guinnessa w jeździe na najwyższym rowerze świata.

Do Adama dotarł właśnie potwierdzający ten sukces certyfikat.

– Bardzo świeży certyfikat, dopiero do mnie przyszedł. To jest taki moment kulminacyjny, kiedy mogę powiedzieć: Tak, udało nam się, zrobiliśmy to razem, to nasz wspólny sukces – mówił w studiu Radia Akadera Adam Zdanowicz.

Do pobicia rekordu Guinnessa doszło rok temu.

Rower w kształcie choinki, mający siedem metrów wysokości, pod okiem Adama Zdanowicza, stworzyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 43 w Białymstoku. (mt)