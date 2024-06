Absolwenci Uniwersytetu Zdrowego Seniora i Uniwersytetu Profilaktyki Psychogeriatrycznej odebrali dyplomy

6 czerwca, 2024

92 absolwentów ukończyło Uniwersytet Zdrowego Seniora i Uniwersytet Profilaktyki Psychogeriatrycznej w roku akademickim 2023/2024.

W czwartek (06.06) na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów.

– Mamy założenia, żeby zaktywizować osoby starsze – mówi dr n. o zdr. Joanna Fiłon, koordynatorka Uniwersytetu Zdrowego Seniora. – Nasi wykładowcy zawsze mówią, że to są ich najlepsi studenci. Mamy też zajęcia praktyczne, nordic walking i z fizjoterapeutą. Na Uniwersytecie Zdrowego Seniora głównie skupiamy się na takich problemach wieku starszego: choroby układu krążenia, neurologiczne, choroby układu oddechowego, układu kostnego, natomiast na Uniwersytecie Profilaktyki Psychogeriatrycznej już jest to bardziej sprofilowane, czyli zaburzenia, samobójstwa wśród osób starszych czy zaburzenia seksualne.

Seniorzy podkreślają, że uniwersytet to doskonała okazja do integracji.

– Bardzo fajne spotkania nas emerytów, gdzie dowiadujemy się o bardzo wielu ciekawych rzeczach. Bardzo się cieszę, że zapisałam się. Podobało mi się to, co dotyczyło mnie, a więc zajęcia z ortopedami, z neurologami, z prawnikami. Były one prowadzone w bardzo różnej formie, czasami był to wykład, a czasami była to dyskusja z nami – mówili seniorzy.

Była to już XI edycja projektu Uniwersytetu Zdrowego Seniora oraz IX edycja Uniwersytetu Profilaktyki Psychogeriatrycznej. Głównym organizatorem inicjatywy jest Uniwersytet Medyczny w Białymstoku we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Salute i Urzędem Miejskim w Białymstoku. (jł)

