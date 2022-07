900 tysięcy złotych dla naukowców z Politechniki Białostockiej

Lipiec 19, 2022

fot. Piotr Awramiuk/Politechnika Białostocka fot. Piotr Awramiuk/Politechnika Białostocka

Naukowcy z Politechniki Białostockiej otrzymają niemal 900 tysięcy zł na badania biomateriałów dla stomatologów. W ramach projektu opracowane zostaną hybrydowe komponenty metalowo-polimerowe do zastosowań ortodontycznych.

Zespół badawczy z Instytutu Inżynierii Mechanicznej na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej wspólnie z partnerami z Niemiec i Rumunii zrealizuje projekt z obszaru nowych biomateriałów do zastosowań w stomatologii – Surface coating and microstructuring for compound functionalised biomaterials in dentistry (SMILE). Badania sfinansuje sieć M-ERA.NET, w ramach rozstrzygnięcia międzynarodowego konkursu M-ERA.NET 3 Call 2021 na projekty z zakresu nauk o materiałach oraz inżynierii materiałowej.

Kierownikiem polskiego zespołu jest prof. dr hab. inż. Krzysztof Jan Kurzydłowski z Instytutu Inżynierii Mechanicznej na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej. Jednym z wykonawców projektu będzie dr inż. Izabela Zgłobicka, adiunkt na Wydziale Mechanicznym PB.

– Projekt dotyczy nowych hybrydowych metalowo-polimerowych mocowań stomatologicznych. W ramach projektu są inżynierowie materiałowcy, mechanicy, lekarze dentyści, osoby związane z modelowaniem. Powstać ma połączenie polimeru i metalu – nowego mocowania na zębach do zastosowań ortodontycznych. Łączymy dwie techniki, metale będą drukowane, polimery wtryskiwane – wyjaśnia dr inż. Izabela Zgłobicka.

Budżet projektu SMILE to 1 216 000 euro. Przyznana kwota dofinansowania, którą otrzymał Wydział Mechaniczny PB to 898 572 zł. Projekt realizowany będzie od 1 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2025 r.

– Będziemy przeprowadzać obserwacje, wizualizacje, badać właściwości mechaniczne, planujemy też badania trybologiczne i modelowanie – dodaje Izabela Zgłobicka. – Zaczęliśmy 1 lipca, jesteśmy na etapie organizacyjnym: przygotowanie sprzętu, wstępne zakupy, planowanie badań. A marzeniem jest, by takie mocowanie powstało.

Opracowane w ramach proponowanego projektu rozwiązanie może być zastosowane w różnoraki sposób w stomatologii. Partnerzy w konsorcjum realizującym projekt SMILE skupią się w szczególności na wytworzeniu innowacyjnych zamków dentystycznych z wykorzystaniem materiałów funkcjonalnych. (mgz/at)

O projekcie opowiada dr inż. Izabela Zgłobicka, adiunkt na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej: