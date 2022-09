9. Charytatywny Turniej Piłki Nożnej „Rotary Dzieciom” w Białymstoku

Wrzesień 28, 2022

Tomasz Michalik, fot. Małgorzata Turecka Tomasz Michalik, fot. Małgorzata Turecka

Osiem drużyn złożonych z lokalnych firm i instytucji weźmie udział w Charytatywnym Turnieju Piłkarskim organizowanym przez Klub Rotary Białystok. To dziewiąta już edycja tego wydarzenia, z którego dochód zostanie przeznaczony na realną pomoc dzieciom i młodzieży.

Klub Rotary zebrane podczas turnieju pieniądze przeznaczy bowiem na korepetycje dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych.

– To są korepetycje dla dzieci, które nie mają tej szansy, aby rodzice ich w ten sposób wspierali. Program ten okazał się sukcesem. Przez te trzy edycje, które mieliśmy do tej pory, to praktycznie wszystkie dzieciaki biorące w nim udział otrzymały promocję do następnej klasy. Także jesteśmy z tego projektu bardzo dumni – mówi Tomasz Michalik z Klubu Rotary Białystok.

W projekt zaangażowani są studenci białostockich uczelni, którzy udzielają tych korepetycji i przy okazji zarabiają na swoje utrzymanie.

Charytatywny Turniej Piłkarski odbędzie się w najbliższą sobotę (01.10) o 9:00 na obiektach BOSiR-u przy ul. Wołodyjowskiego. Jest otwarty dla publiczności.

Przez sześć lat działalności Klubu Rotary Białystok udało się przeznaczyć na cele charytatywne ponad 300 tys. złotych.

Ze zebrane podczas turniejów pieniądze zakupiono koncentratory tlenu dla Hospicjum „Dom Opatrzności Bożej”, narzędzia chirurgiczne dla Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku czy wybudowano sensoryczny plan zabaw w Żłobku Integracyjnym nr 1 w Białymstoku. Ostatnio Klub Rotary Białystok włączył się także w pomoc uchodźcom z Ukrainy kupując dzieciom potrzebne do nauki laptopy. (mt)

Z Tomaszem Michalikiem z Klubu Rotary Białystok rozmawiała Małgorzata Turecka: