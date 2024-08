Mieszkanka gminy Wasilków oszukała byłego pracodawcę na ponad 80 tysięcy złotych

13 sierpnia, 2024

Źródło: KMP Białystok

41 zarzutów oszustwa usłyszała 31-latka po tym, gdy w sklepie internetowym zamawiała produkty kosmetyczne, za które nie płaciła. Właściciel sklepu stracił ponad 80 tysięcy złotych.

Śledczy z Białostockiej dwójki ustalili, że od 2022 roku była pracownica, zamawiała produkty kosmetyczne na stronie internetowej sklepu, w którym kiedyś pracowała.

– Były to między innymi lakiery do paznokci, różnego rodzaju płyny kosmetyczne, maseczki i pędzle – wylicza podkomisarz Malwina Trochimczuk z Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku. – Kobieta zatwierdzała zamówione produkty i potwierdzała w systemie ich opłacenie, było to możliwe, gdyż cały czas miała dostęp do systemu komputerowego sklepu. Jako miejsce odbioru wskazywała nie konkretny adres, a paczkomat.

Oszustką jest mieszkanka gminy Wasilków. Kobieta trafiła do policyjnego aresztu. Grozi jej kara do 8 lat więzienia. (hk)