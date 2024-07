Porzucony pies przy trasie Łapy-Poświętne. Policja poszukuje sprawcy.

Przy trasie Łapy – Poświętne odnaleziono porzuconego psa. Zwierzę było całkowicie sparaliżowane strachem i znajdowało się w worku. Psa zauważyli przejeżdżający tamtą drogą kobieta i mężczyzna, którzy natychmiast powiadomili Karolinę Kosałę, znaną z pomocy zwierzętom w regionie, oraz policję.

– Pies leżał w worku na poboczu, a strach niemal go sparaliżował. Fizycznie jest w dobrej kondycji, ale psychicznie bardzo skrzywdzony. – Mówi Karolina Kosała prowadząca tymczasowy dom zwierząt.

Porzucony pies to mały czworonóg o sierści w kolorach bieli i odcieniach brązu, z dużą ciemną łatką na plecach oraz w okolicach ogona. Charakterystycznym cechą psa jest brak ogona. Obecnie znajduje się pod opieką Fundacji dla Szczeniąt Judyta, gdzie przejdzie badania weterynaryjne i będzie gotowy do adopcji.