Uhonorowanie najlepszych sportowców z Politechniki Białostockiej

20 czerwca, 2024

Nagrodzenie najbardziej aktywnych sportowców, fot. Dariusz Piekut Nagrodzenie najbardziej aktywnych sportowców, fot. Dariusz Piekut

360 studentów Politechniki Białostockiej to członkowie Klubu Sportowego AZS PB. Blisko 80 z nich bierze udział w 9 dyscyplinach na Akademickich Mistrzostwach Polski odnosząc sukcesy. 35 najlepszych sportowców i ich trenerów uczelnia nagrodziła podkreślając, że są ich dumą.

– Mamy na wszystkich wydziałach wybitnych sportowców, którzy osiągają sukcesy na arenie krajowej i chociażby na Akademickich Mistrzostwach Polski w różnych dyscyplinach sportu – mówi prof. Jarosław Szusta, prorektor ds. studenckich Politechniki Białostockiej. – Wybudowaliśmy kompleks boisk i kortów sportowych, także mają nasi studenci wyśmienite miejsce do tego, żeby jeszcze lepiej szlifować swoją formę i jeszcze lepsze miejsca zajmować. Te nawyki, które w sobie mają sportowcy przyczyniają się też pośrednio w przyszłej pracy zawodowej, także rutyna czy systematyczność, to są cechy pożądane u przyszłych pracowników.

Wśród nagrodzonych sportowców jest Szymon Pomian, student zarządzania i inżynierii produkcji, który w tym roku zajął 3. miejsce na Akademickich Mistrzostwach Świata na Kostaryce w kolarstwie szosowym.

– Zawody były ciężkie, ponieważ duże wilgotność, temperatura, ale także rywale z całego świata, więc był to ciężki i bardzo dynamiczny wyścig. Na treningi poświęcam praktycznie swoje całe życie, bo już 14 lat trenuje kolarstwo, a w skali roku to średnio kilkanaście godzin tygodniowo. Trenowanie sprawia mi przyjemność, traktuję to jako pasję, ale myślę poważnie o byciu zawodowym kolarzem. Jestem już na drugim roku, więc jestem takim przykładem, że da się połączyć trenowanie ze studiowaniem – podkreśla Szymon Pomian.

Klub Sportowy AZS Politechniki Białostockiej bardzo prężnie działa również we współorganizacji imprez sportowym. To Akademickie Mistrzostwa Polski w karate, lekkiej atletyce i półfinał B w tenisie stołowym. Ponadto odbyło się już 15 edycji Międzynarodowego Turnieju Judo im. Leszka Piekarskiego. Do tego była również Akademicka Doba Sportu, 2 edycje Testu Coopera, czy Akademickie Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w pływaniu.

Relacja Hanny Kość: