600 tys. złotych na rozbudowę monitoringu i montaż czujek dymu w blokach na Starosielcach

27 marca, 2023

Rada Miasta Białystok, fot. Ewelina Andrzejewska Rada Miasta Białystok, fot. Ewelina Andrzejewska

Mieszkańcy bloków socjalnych i komunalnych przy Barszczańskiej i Klepackiej będą mogli czuć się bezpieczniej. Radni Białegostoku zdecydowali o rozbudowie monitoringu i montażu czujek pożarowych. Przyznano na ten cel 600 tys. złotych.

Uchwała to odpowiedź na petycję mieszkańców do władz miasta z prośbą o pomoc. W lutym doszło tam do kilku pożarów piwnic.

Jeszcze przed głosowaniem apelowała do radnych o wsparcie jedna z mieszkanek osiedla.

– Te pożary były duże. Ludzie musieli opuścić swoje mieszkania z malutkimi, 4-miesięcznymi dziećmi. Połowa mieszkańców się zaczadziła, parę osób było w szpitalu. Nie mamy możliwości sami dbać o nasze bezpieczeństwo, ponieważ drzwi do klatek schodowych nie są w żaden sposób zabezpieczone. Owszem na tym osiedlu jest parę rodzin patologicznych (…) dochodzi do różnych przykrych incydentów. Nam chodzi o to, by nikt już nigdy w tych blokach się nie palił – mówiła mieszkanka.

Przedsięwzięcie będzie polegało na zaprojektowaniu i wykonaniu sieci monitoringu terenu wokół budynków nr 1, 3, 5, 5a przy ul. Barszczańskiej oraz wokół budynków nr 4 i 6 przy ul. Klepackiej.

Dodatkowo w drzwiach wejściowych zostaną założone zamki, a okna zostaną zabezpieczone. W piwnicach zostaną również zamontowane czujniki dymu. Dodatkowo piwnice, w których doszło do pożaru, zostaną wyremontowane. (mt)