50 podlaskich uczniów nagrodzonych stypendiami za wybitne osiągnięcia naukowe

22 listopada, 2024

Najzdolniejsi uczniowie z Podlaskiego odebrali stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe podczas uroczystej gali w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, fot. Kamil Timoszuk/UMWP Najzdolniejsi uczniowie z Podlaskiego odebrali stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe podczas uroczystej gali w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, fot. Kamil Timoszuk/UMWP

W piątek, 22 listopada, w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku odbyła się uroczysta gala wręczenia stypendiów Zarządu Województwa Podlaskiego. Wyróżnienia przyznano 50 uczniom z regionu za ich wybitne osiągnięcia naukowe w roku szkolnym 2023/2024. Każdy stypendysta otrzymał 6 tysięcy złotych.

Stypendia to forma uznania dla młodych Podlasian, którzy osiągnęli sukcesy w nauce dzięki swojej determinacji i zaangażowaniu. Jak zaznaczył wicemarszałek województwa Marek Malinowski, program wspiera uczniów od 2016 roku, a nagrody są nie tylko podziękowaniem za codzienny trud, ale także motywacją do dalszego rozwoju:

– Wierzę, że znalezienie się w gronie najlepszych będzie impulsem do realizacji kolejnych edukacyjnych wyzwań. Rozwijajcie swoje pasje i nigdy z nich nie rezygnujcie, bo to właśnie wasza ciekawość świata i kreatywność są najcenniejsze.

Wicemarszałek podkreślił również rolę nauczycieli i rodziców, którzy wspierają młodych ludzi na ich drodze do sukcesu.

Wymagania na najwyższym poziomie

Jak wyjaśniła Bożena Nienałtowska, dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego, o stypendium mogły ubiegać się osoby, które uzyskały średnią ocen co najmniej 5,0 oraz tytuł laureata w trzech konkursach wojewódzkich lub jednym ogólnopolskim.

– Wymagania są naprawdę wysokie. Aby je spełnić, potrzeba nie tylko wiedzy, ale także systematyczności i wsparcia bliskich – podkreśliła.

Pasja jako klucz do sukcesu

Stypendyści zgodnie twierdzą, że ich sukcesy wynikają z pasji do nauki. Aleksandra Deputat z IV LO w Białymstoku, laureatka olimpiady historycznej, zafascynowała się historią starożytną, która stała się jej ulubionym tematem. – Ciekawią mnie historie ludzi z tamtych czasów. To świat zupełnie inny niż nasz, pełen emocji, które mogą i bawić, i wzruszać – mówiła.

Z kolei Anna Rusinowicz, również uczennica IV LO i laureatka olimpiady wiedzy religijnej, podkreśliła znaczenie systematyczności:

– Trzeba regularnie się uczyć, ale znaleźć też czas na odpoczynek, bo sama nauka bez chwili wytchnienia nie przynosi dobrych efektów.

Zarząd Województwa Podlaskiego przeznaczył na tegoroczne stypendia łącznie 300 tysięcy złotych. Pełną listę laureatów można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. ( na podst. podlaskie.eu)