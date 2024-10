5. edycja Ogólnopolskiego Konkursu dla Uczniów Szkół Średnich „Biznes za milion” rozpoczął nabór pomysłów

15 października, 2024

Źródło: Politechnika Białostocka

Rozpoczął się nabór pomysłów do 5. edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla Uczniów Szkół Średnich „Biznes za milion”. Ideą projektu jest wyróżnienie kreatywnych, młodych ludzi, którzy mają potencjał przedsiębiorczy.

– Uczniowie szkół średnich mają za zadanie wygospodarować milion złotych na konkretną inwestycję. Jest to tak naprawdę bardzo szeroko pojęta kreatywność, innowacyjność i duża swoboda w wyborze wydania tego miliona złotych. Czy to będzie produkt, usługa, czy aplikacja, to już zależy od uczniów, którzy ten pomysł będą rozwijali – mówi dr Urszula Kobylińska, prodziekan do spraw Rozwoju i Współpracy na Wydziale Inżynierii i Zarządzania na Politechnice Białostockiej.

Biorąc udział w konkursie „Biznes za milion” można złożyć tylko jeden projekt. W ubiegłorocznej edycji uczniowie zgłosili ponad 50 pomysłów na biznes.

– Warto też zadbać o unikalność tego pomysłu. Przeprowadzić analizę rynku, sprawdzić czy są już firmy, które realizują podobne pomysły. Warto też zajrzeć na platformę Kickstarter, gdzie możemy znaleźć różne zwariowane pomysły na biznes, można tam szukać inspiracji. Bardzo pomocne mogą być aplikacje związane ze sztuczną inteligencją, które mogą pomóc nam sprawdzić czy podobny produkt już nie istnieje, może jakie są też trendy, jakie są potrzeby – mówi Tomasz Trochimczuk z Wydziału Inżynierii i Zarządzania na Politechnice Białostockiej.

W Ogólnopolskim konkursie „Biznes za milion” mogą wziąć udział uczniowie szkół średnich z całej Polski. Zgłoszenia będą przyjmowane od wtorku (15.10) do 4 listopada. Finał konkursu odbędzie się 29 listopada na Wydziale Inżynierii i Zarządzania na Politechnice Białostockiej. (km)

Z dr Urszulą Kobylińską, prodziekanem do spraw Rozwoju i Współpracy na Wydziale Inżynierii i Zarządzania na Politechnice Białostockiej oraz Tomaszem Trochimczukiem z Wydziału Inżynierii i Zarządzania na Politechnice Białostockiej rozmawiała Karolina Mazurek: