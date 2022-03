4 dni ze sztuką niezależną. Czas na Festiwal Underground/Independent!

Marzec 31, 2022

W Białymstoku rozpoczyna się w czwartek (31.03) Festiwal Underground/Independent. W programie czterodniowego wydarzenia są projekcje filmów, koncerty, wystawa oraz warsztaty.

– Festiwal to coś dla oka i ucha. Ogólnie rzecz biorąc pytamy o kondycję współczesnego świata, kondycję człowieka. Wiadomo, mamy teraz sporo problemów dookoła. Część z filmów komentuje tę rzeczywistość. Oprócz tego jest też chwila wytchnienia. Mamy w programie propozycje „skrojone” pod rozrywkę, która właśnie tę chwilę wytchnienia mają dać – mówi Krzysztof Sienkiewicz z Białostockiego Ośrodka Kultury.

Festiwal zainauguruje otwarcie wystawy Andrzeja Kłopotowskiego pt. „Osiedlownik”.

– Andrzej Kłopotowski zachęca do alternatywnego zwiedzania miasta, odkrywa nieznane fragmenty naszej rzeczywistości. Jest to o tyle fajne, że w obliczu globalnych konfliktów, wielu spraw światowych, które teraz zajmują nasze głowy, ta wystawa zwraca uwagę na to, co lokalne i próbuje to docenić – dodaje Sienkiewicz.

Underground/Independent w Białostockim Ośrodku Kultury potrwa do niedzieli (03.04). Na 87,7 FM rozdajemy zaproszenia na festiwalowe wydarzenia. (mt)

O Festiwalu Underground/Independent z Krzysztofem Sienkiewiczem z Białostockiego Ośrodka Kultury rozmawia Magdalena Juchnowicz:

Festiwal ¿Underground / Independent? 2022

31 marca – 3 kwietnia 2022

Kino Forum / Klub Fama, ul. Legionowa 5

Centrum im. Ludwika Zamenhofa, ul. Warszawska 19

31 marca 2022

17:00 Foyer Forum, wstęp wolny

wernisaż wystawy Andrzej Kłopotowski: Osiedlownik

17:30 Klub FAMA, wstęp wolny

spotkanie Andrzej Kłopotowski: Osiedlownik

18:15 Kino Forum, bilet: 13 zł

film Jak zostałem superłotrem (78’), reż. Krzysztof Ostrowski, Polska 2022 + spotkanie online z reżyserem

20:30 Klub FAMA, bilet: 20 zł

koncert Julek Ploski Live



1 kwietnia 2022

17:00 Kino Forum, bilet: 13 zł

film Nature Is My Homeland (54’), reż. Marek Gajczak, Polska 2021

19:00 Kino Forum, bilet/cegiełka na pomoc Ukrainie: 13 zł

film Moja wojna (68’), reż. Masza Kondakowa, Ukraina 2020

20:30 Klub FAMA, bilet: 20 zł

koncert Królówczana Smuga

2 kwietnia 2022

12:00-15:00 Centrum im. Ludwika Zamenhofa, bilet: 30 zł/dziecko + opiekun

warsztaty Ludziki Kamyki – magnesy z malowanych kamieni / Anna Jaworska Artystycznie

18:00 Kino Forum, bilet: 13 zł

film Gdy kwiaty nie milczą (71’), reż. Andrej Kuciła, Polska 2021 + spotkanie z reżyserem

21:00 Kino Forum, bilet: 13 zł

film Psycho Goreman (99’), reż. Steven Kostanski, USA 2021

3 kwietnia 2022

16:30 Kino Forum, bilet: 13 zł

film Film balkonowy (100’), reż. Paweł Łoziński, Polska 2021

19:00 Kino Forum, bilet: 13 zł

film Memoria (136’) – pokaz przedpremierowy, reż. Apichatpong Weerasethakul, Kolumbia, Tajlandia, Francja, Niemcy, Meksyk, Katar, Wielka Brytania, Chiny, Szwajcaria 2021