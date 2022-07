300 zł wyprawki szkolnej trafiło do pierwszych osób

Lipiec 19, 2022

9,5 tysiąca osób z Podlasia otrzymała już 300 zł w ramach tzw. „wyprawek szkolnych”. Wczoraj ruszyła wypłata świadczeń z programu „Dobry start”.

– W pierwszej transzy na konta uprawnionych osób trafi około 34 mln zł. Na Podlasiu złożono 33,5 tyś wniosków. A w pierwszych dniach wypłaty trafiły już na konta 9,5 tyś. osób – poinformowała Anna Ilukiewicz, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie warmińsko-mazurskim.

Świadczenie przysługuje raz w roku na każde uczące się dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a w przypadku osób z niepełnosprawnościami – do 24 lat. W całym kraju z programu ‚Dobry start’ może skorzystać prawie 4,5 mln dzieci. Do tej pory wpłynęło prawie 1,5 mln wniosków. (hk)