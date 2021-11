30. Rajd Niepodległości w Białymstoku. W wydarzenie włącza się Politechnika Białostocka

Listopad 8, 2021

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Auto Mobil Klub Podlaski organizuje 11 listopada jubileuszowy 30. Rajd Niepodległości. Impreza co roku przyciąga wiele załóg, które w ten sposób świętują odzyskanie przez Polskę niepodległości.

W tym roku organizatorzy przygotowali dla uczestników cztery lokalizacje, w których rozegranych zostanie 10 prób sprawnościowych o łącznej długości 20 kilometrów.

– Te miejsca są zabezpieczone przez sędziów Auto Mobil Klubu Podlaskiego, przez służby porządkowe; są wygrodzenia i oznaczenia taśmą. Jest to więc bezpieczne i nikt nam mandatu za przekroczenie prędkości nie wystawi. Zachęcamy do udziału w rajdzie, który może być dla uczestników także przekroczeniem swoich pewnych barier, poszerzeniem swojej świadomości co do prowadzenia auta. Na tego typu próbach tak naprawdę bowiem poznajemy dopiero swój samochód – mówi dyrektor Auto Mobil Klubu Podlaskiego, Piotr Bagniuk.

Chętni do udziału w rajdzie mogą się zgłaszać do wtorku (09.11) do 15.00. Zgłaszać się mogą także wolontariusze.

– Jeżeli ktoś nie ma samochodu i nie ma od kogo pożyczyć, może wziąć udział w naszej imprezie jako wolontariusz. Zapraszamy we wtorek (09.11) na godz. 17.00 do siedziby Auto Mobil Klubu Podlaskiego na spotkanie organizacyjne wszystkich, którzy chcieliby nas wspomóc, zobaczyć jak taka impreza odbywa się od przysłowiowej „kuchni” – dodaje Piotr Bagniuk.

Start i meta rajdu zostały zlokalizowane na Politechnice Białostockiej, która jest partnerem wydarzenia. (mt)

Z Piotrem Bagniukiem, dyrektorem Auto Mobil Klubu Podlaskiego rozmawia Julitta Grzywa: