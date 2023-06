30 lat Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej

15 czerwca, 2023

30 lat WIZ PB, fot. Małgorzata Turecka 30 lat WIZ PB, fot. Małgorzata Turecka

Sympozjum akademicko-biznesowe, warsztaty z efektywnej komunikacji czy wykorzystania sztucznej inteligencji o tworzenia treści w social mediach tego Turniej Szachowy o Puchar Dziekan WIZ PB oraz rozstrzygnięcie konkursu na wyjątkowego absolwenta tego wydziału – tak będą wyglądać obchody jubileuszu 30. urodzin Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej.

Świętowanie potrwa dwa dni – 21 i 22 czerwca.

– W 1993 roku został powołany Instytut Zarządzania i Marketingu, który zmienił nazwę w 2001 roku na Wydział Zarządzania. Jako Wydział Inżynierii Zarządzania funkcjonujemy od 2017 roku. Przez te 30 lat pracowaliśmy na swój dobry wizerunek i mam wrażenie, że nam się udało. Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej rozwija się niezwykle dynamicznie. Jesteśmy rozpoznawalni na mapie Polski, ale także poza granicami kraju. Kształcimy na bardzo ciekawych kierunkach i nasza oferta cieszy się niezmienną popularnością wśród studentów. Co istotne, jakość naszego kształcenia potwierdzają również przedsiębiorcy, którzy doceniają umiejętności naszych absolwentów – przekonuje dr hab. inż. Katarzyna Halicka, prof. PB, dziekan Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej.

Wysokie standardy edukacji znajdują również odzwierciedlenie w ocenie działalności naukowej Wydziału. W wyniku ostatniej ewaluacji Wydział Inżynierii Zarządzania otrzymał kategorię A. To najlepsza kategoria w naukach o zarządzaniu i jakości, a także powód do dumy. Wydział ma bowiem pełne prawa akademickie do doktoryzowania i habilitowania. Czytaj więcej o wynikach ewaluacji Wydziału Inżynierii Zarządzania na stronie.

– Biorąc pod uwagę nasze dotychczasowe osiągnięcia i ugruntowaną pozycję, mamy co świętować. Główne obchody jubileuszu Wydziału Inżynierii Zarządzania odbędą się w dniach 21 i 22 czerwca tego roku i zapowiadają się bardzo ciekawie. Zapraszam wszystkich sympatyków Wydziału do świętowania z nami 30. urodzin. Dołożymy wszelkich starań, aby te dwa dni zostały, jak najdłużej w Waszej pamięci – zachęca do udziału w uroczystościach jubileuszu dziekan Halicka.

O tym jak będą wyglądały obchody jubileuszu 30. urodzin Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej pytała Julitta Grzywa:

PROGRAM RAMOWY OBCHODÓW 30-LECIA WYDZIAŁU INŻYNIERII ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ:

Dzień 1 / 21 czerwca 2023 r.

Sympozjum akademicko-biznesowe: Inżynieria zarządzania – nauka i praktyka w zrównoważonym rozwoju kraju i regionu / Aula 18 KB

8:30 Śniadanie biznesowe

09:30-10:00 Uroczyste rozpoczęcie Sympozjum

Wystąpienie władz Uczelni, Wydziału, Regionu

Wystąpienie władz Uczelni, Wydziału, Regionu 10:00-10:30 D roga do zrównoważonego rozwoju WIZ – jak wykorzystywać szanse i unikać zagrożeń

dr hab. inż. Katarzyna Halicka, prof. PB, Dziekan Wydziału Inżynierii Zarzadzania Politechniki Białostockiej

dr hab. inż. Katarzyna Halicka, prof. PB, Dziekan Wydziału Inżynierii Zarzadzania Politechniki Białostockiej 10:30-12:00 Panel dyskusyjny 1 „Współpraca nauki i biznesu w turbulentnych czasach – opcja czy konieczność? Kto i co powinien zrobić, aby ułatwić współpracę nauki z biznesem?” / Kleosin, 21 czerwca 2023 rok, godz. 10:30 – 12:00

Moderator: prof. dr hab. inż. Joanna Ejdys

Uczestnicy Panelu: dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB – Rektor Politechniki Białostockiej, prof. dr hab. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska – Dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej, Michał Fijoł – Członek Zarządu ds. Handlowych Polskie Linie Lotnicze LOT S.A., Mariusz Gerałtowski –- Prezes Zarządu PSML Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i Zakupów, Marek Siergiej – Doradca Zarządu Promotech sp z .o.o

/ Kleosin, 21 czerwca 2023 rok, godz. 10:30 – 12:00 Moderator: prof. dr hab. inż. Joanna Ejdys Uczestnicy Panelu: dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB – Rektor Politechniki Białostockiej, prof. dr hab. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska – Dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej, Michał Fijoł – Członek Zarządu ds. Handlowych Polskie Linie Lotnicze LOT S.A., Mariusz Gerałtowski –- Prezes Zarządu PSML Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i Zakupów, Marek Siergiej – Doradca Zarządu Promotech sp z .o.o 12:00-12:30 Przerwa kawowa

12:30-14:00 Panel Dyskusyjny 2: Kompetencje przyszłości

Moderator: prof. dr hab. Joanna Moczydłowska

Uczestnicy Panelu: dr hab. Hanna Włodarkiewicz-Klimek, prof. PP, dr hab. Cecylia Sadowska Snarska, Wojewódzka Rada Rynku Pracy w Białymstoku, Maria Zawadzka Samoszuk, MBA, HR Business PartnerHR Business Partner DPD Polska Sp z o.o, Marek Adamski,CEO, PMConsulting Sp. o.o., Karolina WĄDOŁOWSKA, Kierownik Działu Harmonogramowania, British American Tobacco

Moderator: prof. dr hab. Joanna Moczydłowska Uczestnicy Panelu: dr hab. Hanna Włodarkiewicz-Klimek, prof. PP, dr hab. Cecylia Sadowska Snarska, Wojewódzka Rada Rynku Pracy w Białymstoku, Maria Zawadzka Samoszuk, MBA, HR Business PartnerHR Business Partner DPD Polska Sp z o.o, Marek Adamski,CEO, PMConsulting Sp. o.o., Karolina WĄDOŁOWSKA, Kierownik Działu Harmonogramowania, British American Tobacco 14:00-14:30 Wręczenie statuetek i odznaczeń

14:30-14:50 Dziecięco-Młodzieżowy Chór Opery i Filharmonii Podlaskiej pod dyrekcją dr hab. Ewy Barbary Rafałko

14:50-15:30 Lunch

15:30-17:00 Forum Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE) i Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa (TNOiK) pn. Społeczeństwo i Gospodarka 5.0

Prelegenci: Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski – Rektor Uniwersytetu w Białymstoku „Współczesne megatrendy gospodarcze”,

Dr hab. inż. Arkadiusz Jurczuk – członek Zarzadu TNOiK, ekspert TNOiK „Wyzwania dygitalizacji przemysłu 5.0”

Sebastian Rynkiewicz – Prezes Zarządu Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju, Koordynator Klastra Obróbki Metali „Sieci współpracy na potrzeby przemysłu 5.0”

Dzień 2 / 22 czerwca 2023 r.

Dzień studencki pn. WIZja Kariery / Aula 20 KB

9:00-10:10 Uroczyste otwarcie / Aula 20 KB

/ Aula 20 KB 9:15-9:25 Premiera filmu pt. WIZja kariery / Aula 20 KB

/ Aula 20 KB 9:25-10:10 Debata: Kariera zaczyna się na studiach / Aula 20 KB

Moderator: dr Łukasz Nazarko

Uczestnicy: Mateusz Adaszczyk, Kierownik Biura Karier i Współpracy z Absolwentami Politechniki Białostockiej , Wojciech Derda, Chief Executive Officer, teamTechnik Poland, Sylwia Agnieszka Grudzińska, wieloletnia Dyrektor Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej , Bartosz Gryko, Customer and Logistics Manager, Procter & Gamble , Karolina Wądołowka, Kierownik Działu Harmonogramowania, British American Tobacco

Moderator: dr Łukasz Nazarko Uczestnicy: Mateusz Adaszczyk, Kierownik Biura Karier i Współpracy z Absolwentami Politechniki Białostockiej , Wojciech Derda, Chief Executive Officer, teamTechnik Poland, Sylwia Agnieszka Grudzińska, wieloletnia Dyrektor Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej , Bartosz Gryko, Customer and Logistics Manager, Procter & Gamble , Karolina Wądołowka, Kierownik Działu Harmonogramowania, British American Tobacco 10:10-10:20 Zerówka (pączki) / hol Hali Berlin

hol Hali Berlin 10:20-10:30 Eliza Masalska „CV w pigułce – czyli najważniejsze Tipy przy tworzeniu dobrego CV” / Aula 20 KB

Aula 20 KB 10:30-10:40 Mateusz Adaszczyk „Twoje 5 minut, czyli jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej” / Aula 20 KB

Aula 20 KB 10:40-10:50 Ewa Kowalczuk-Czapko „Którędy do kariery, czyli dlaczego warto porozmawiać z doradcą zawodowym?” / Aula 20 KB

Aula 20 KB 10:50-11:00 Maria Zawadzka-Samoszuk „Jak skutecznie szukać pracy? Poznaj sprawdzone i najlepsze strategie” / Aula 20 KB

Aula 20 KB 10:20-12:30 FIND YOUR JOB na WIZ

Stoiska przedsiębiorstw

Indywidulane spotkania z ekspertami z Biura Karier i współpracy z Absolwentami Politechniki Białostockiej (104KB)

Stoisko fotograficzne (profesjonalne zdjęcia do CV)

hol Hali Berlin

Stoiska przedsiębiorstw Indywidulane spotkania z ekspertami z Biura Karier i współpracy z Absolwentami Politechniki Białostockiej (104KB) Stoisko fotograficzne (profesjonalne zdjęcia do CV) hol Hali Berlin 11:00-14:00 Turniej Szachowy o Puchar Dziekan WIZ PB (101 KB)

(101 KB) 12:00-12:30 Podejście pierwsze i … ostatnie (bigos z kiełbaską)

12:30-14:00 DODATKOWE ATRAKCJE

Konkurs “Zakręceni wiedzą”

Gra terenowa “Offroad kampus”

Stoisko VR “Rzeczywiście wirtualni”

Druk 3D statuetki 30-lecia WIZ

Pokaz robota i klocków lego

Symulator dachowania

hol Hali Berlin

WARSZTATY

12:50-14:20 Efektywna komunikacja – kompetencja przyszłości (18KB)

Piotr Szekowski, trener komunikacji i sztuki autoprezentacji, aktor

Piotr Szekowski, trener komunikacji i sztuki autoprezentacji, aktor 13:45-15:15 Wykorzystanie sztucznej inteligencji do tworzenia treści w social mediach (110KB)

Radosław Kuleszewicz, RomiCore ”Bądź jak dziecko – o świadomym przenoszeniu ładunków” (15km)

Maciej Gulanowski, ProRESULT „Metoda 5S”, Jakub Korszun „British American Tobacco” (20KB)

Konferencja końcowa projektu FUTURES Future laboratories for professional and personal development

10:00-11:30 Uroczyste otwarcie

Prezentacja głównych założeń projektu

Prezentacje głównych rezultatów projektu

Prezentacja głównych założeń projektu Prezentacje głównych rezultatów projektu 12:00-14:00 Warsztaty tematyczne

(mt)