25 lat województwa. Uroczysta, jubileuszowa sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego

14 listopada, 2024

Źródło. screen z transmisji na kanale Youtube UMWP Źródło. screen z transmisji na kanale Youtube UMWP

W Pałacu Branickich odbyła się uroczysta sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego z okazji 25-lecia samorządu województwa.

W trakcie sesji zaprezentowany był film z okazji Jubileuszu 25-lecia Województwa Podlaskiego, natomiast profesor Adam Czesław Dobroński, przypomniał a historię samorządu.

Na uroczystej sesji obecni byli radni siedmiu kadencji podlaskiego sejmiku, począwszy od 1998 roku. Wśród zaproszonych gości był również Sławomir Zgrzwa – marszałek województwa podlaskiego pierwszej kadencji, który wspominał, że początki były dla niego trudne.

– Przez prawie miesiąc pełniłem rolę marszałka, jednocześnie będąc wojewodą łomżyńskim. Ówczesny premie Jerzy Buzek, nie chciał się zgodzić na odwołanie minie z se stanowiska wojewody – wspomina Sławomir Zgrzywa.

Marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym – witając przybyłych gości mówił o osiągnięciach i wyzwaniach, przed jakimi stawali radni i zarządy wszystkich dotychczasowych kadencji samorządu województwa.

– Jako przedstawiciele samorządu jesteśmy powołani po to, by mieszkańcom naszego regionu zapewnić jak najlepsze warunki do życia i rozwoju. Województwo podlaskie to nasza mała ojczyzna – dodał marszałek Łukasz Prokorym

Medal Senatu Rzeczpospolitej Polskiej z okazji jubileuszu Województwa Podlaskiego na ręce przewodniczącego sejmiku Cezarego Cieślukowskiego wręczyli: wicemarszałek Senatu Maciej Żywno oraz senatorowie: Anna Bogucka i Marek Adam Komorowski.

W trakcie sesji przyznano również Odznaki Honorowe Województwa Podlaskiego. Uhonorowano nimi zostali część byłych i obecnych radnych wojewódzcy. Radni wszystkich kadencji otrzymali również jubileuszowe, Medale Pamiątkowe Województwa Podlaskiego.

Obecna, VII kadencja Sejmiku, rozpoczęła się w tym roku i potrwa do 2029. (ew)