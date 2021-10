25. Gaudeamus igitur na Uniwersytecie w Białymstoku

Październik 6, 2021

Uniwersytet w Białymstoku uroczyście rozpoczął rok akademicki 2021/2022. To już 25. inauguracja w historii uczelni. Wcześniej była tu Filia Uniwersytetu Warszawskiego.

Dziś uczelnia kształci na ponad 40 kierunkach. Na UwB studiuje niemal 9 tys. osób, pracuje – blisko 1300. Na uczelni jest blisko 270 doktorantów, ok. 80 profesorów, ponad 200 doktorów habilitowanych i ponad 360 doktorów. Uczelnia ma 11 uprawnień doktorskich i 7 uprawnień do habilitowania.

– Uniwersytet w Białymstoku przez te 25 lat stworzył wspaniałą wspólnotę, wspaniały zbiór ludzi, którzy budują ludzkie umysły, bo tym się przecież uniwersytet zajmuje. Mimo różnych zagrożeń, niepewności my ciągle trwamy, a to dla uniwersytetu jest najważniejsze – mówił prof. dr hab. Robert Ciborowski, rektor UwB.

Prof. Ciborowski ogłosił też oficjalnie rozpoczęcie kolejnej inwestycji w kampusie – budowę siedziby nauk humanistycznych.

Budowa, która powinna rozpocząć się na początku przyszłego roku, potrwa cztery lata. Jej całkowity koszt to ok. 73 mln złotych. Jedna trzecia tej kwoty to wkład własny Uniwersytetu w Białymstoku, reszta to dotacja Ministerstwa Edukacji i Nauki.

– To dobra wiadomość na 25-lecie naszej uczelni. Będziemy kampus rozbudowywać. Jest to dla nas ważna informacja, bo obecne siedziby nauk humanistycznych, w tym dawny dom partii, są w bardzo złym stanie. Budynki te zostały już wystawione na sprzedaż – mówił rektor UwB prof. Robert Ciborowski.

Po uroczystej immatrykulacji studentów pierwszego roku i doktorantów, nastąpiło wręczenie Medali Uniwersytetu w Białymstoku i nadanie tytułu Zasłużony dla Uniwersytetu. (mt)