230 mln złotych na rozbudowę i modernizację UDSK w Białymstoku

Październik 3, 2022

Czek na modernizację UDSK, Fot. A. Topczewska

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku otrzymał prawie 230 mln złotych na rozbudowę i modernizację. Pieniądze pochodzą z Funduszu Medycznego. Zaplanowano m.in. budowę nowoczesnego budynku, do którego zostaną przeniesione poradnie specjalistyczne, modernizację bloku operacyjnego czy kliniki rehabilitacji. Inwestycja rozpocznie się w lipcu 2023, a zakończy w 2027 roku.

– Trwa już bardzo duża rozbudowa części hospitalizacyjnej, co poprawi warunki pobytu dzieci, bo budujemy sale 1- i 2-osobowe z łazienkami. Natomiast w obecnym projekcie do nowego budynku, który będziemy w stanie wybudować dzięki tej kwocie, zostaną przeniesione poradnie specjalistyczne, zmodernizujemy laboratorium, zwiększymy liczbę łóżek na oddziale rehabilitacji, wyremontujemy blok operacyjny – cieszy się dyrektor UDSK prof. Anna Wasilewska.

Symboliczny czek na realizację przedsięwzięcia przekazał w poniedziałek (3.10) sekretarz stanu Waldemar Kraska. – Stawiamy na pomoc szpitalom pediatrycznym. Pieniądze płyną z Funduszu Medycznego. To niebagatelna kwota, która będzie dobrze wykorzystana – mówił podczas konferencji prasowej minister Kraska.

To będzie duża inwestycja. W planach jest budowa i wyposażenie 3-kondygnacyjnego budynku poradni specjalistycznych AOS (Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna) z parkingiem podziemnym dla pacjentów, modernizacja i doposażenie Kliniki Rehabilitacji Neurologicznej oraz rehabilitacji dziennej oraz poszerzenie bazy łóżkowej w oddziale, modernizacja i wyposażenie Bloku Operacyjnego, przeniesienie i modernizacja Apteki Szpitalnej z Pracownią Przygotowania Cytostatyków, przeniesienie i modernizacja Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej wraz z nowo powstającą Pracownią Mikrobiologii.

Dzięki realizacji inwestycji w UDSK zwiększy się dostępność do świadczeń ambulatoryjnych, rehabilitacyjnych, diagnostycznych i zabiegowych, skróci się również czas oczekiwania pacjentów na wizytę w poradniach specjalistycznych, diagnostykę laboratoryjną i obrazową, świadczenia rehabilitacyjne dziennie i stacjonarne.

Nowy budynek wyposażony zostanie w obecnie wykorzystywany sprzęt oraz nowo zakupiony. Natomiast w zakresie realizacji inwestycji została ujęta także modernizacja infrastruktury szpitala.

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku jest jedynym specjalistycznym ośrodkiem specjalistycznej opieki koordynowanej dla dzieci i młodzieży do 18 r.ż. w województwie podlaskim. Poradnie specjalistyczne rocznie udzielają ponad 150 tys. porad, co przekłada się na blisko 600 porad dziennie. (at)