Piłkarze Jagiellonii Białystok odpoczywają od gry w Ekstraklasie

Październik 11, 2021

fot. Konrad Sikora fot. Konrad Sikora

W rozgrywkach piłkarskiej Ekstraklasy trwa przerwa. Najbliższy mecz Jagiellonia Białystok rozegra dopiero za tydzień, 18 października. Przeciwnikiem białostoczan będzie Radomiak Radom. Mecz odbędzie się na stadionie przy ul. Słonecznej.

Zespół Ireneusza Mamrota podejdzie do tego spotkania po ponad dwutygodniowej przerwie. Ostatnie swoje spotkanie zawodnicy Dumy Podlasia rozegrali 1 października. W 10. kolejce żółto-czerwoni pokonali Zagłębie Lubin 1:0.

– Przy tak długich przerwach ważny jest odpowiedni trening, który podtrzyma nas w cyklu meczowym. Poza tym jest czas nie tylko na piłkę, ale również na spędzenie czasu z rodziną. Możemy zresetować się przed wznowieniem ligi – mówi Michał Pazdan, obrońca Jagiellonii.

– Przerwa na reprezentacje to z jednej strony czas na regenerację i odpoczynek psychiczny dla chłopaków, była bowiem zwiększona dawka spotkań. Z drugiej strony jest to czas na spokojną pracę. Dwa mikrocyle są nieco wydłużone i możemy detalicznie podejść do pewnych elementów, skupić się na elementach do poprawy – mówi Maciej Patyk ze sztabu szkoleniowego Jagiellonii Białystok.

Jagiellonia zajmuje obecnie 6. miejsce w tabeli. Ma 15 punktów. (mt)