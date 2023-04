16. edycja Suwałki Blues Festival 2023

17 kwietnia, 2023

Mrozu, Dżem i Dzieci Bluesa, Nocna Zmiana Bluesa, zespół The Brew, Walter Trout, Erick Steckel, Boogie Boys, Kyla Brox, Aynsley Lister – to tylko niektórzy z ponad 40 zespołów i około 300 muzyków, którzy wstąpią podczas 16. edycji Suwałki Blues Festiwal.

Dla fanów bluesa zagrają wykonawcy z USA, Australii, Malezji, Wielkiej Brytanii, Holandii, Włoch, Francji, Hiszpanii, Danii, Finlandii, Słowacji, Czech i Polski.

W ramach koncertu otwarcia wystąpi Mrozu. To jeden z najpopularniejszych polskich wokalistów młodego pokolenia łączący takie gatunki jak blues, soul i rock’n’roll. Jako support wystąpi trio z Wielkiej Brytanii, zespół The Brew. Ich koncert to obowiązkowa pozycja w kalendarzu każdego fana blues-rocka. Natomiast Walter Trout wystąpi 8 lipca, na scenie przy Galerii Sztuki Stara Łaźnia.

Podczas trzydniowej imprezy – od 6 do 8 lipca – na miłośników bluesa czekają koncerty na scenach plenerowych: w parku Konstytucji 3 Maja, na suwalskich Bulwarach, na pl. M. Konopnickiej i na ul. Chłodnej. Tradycją tego muzycznego wydarzenia są śniadania bluesowe i wieczorne koncerty w klubach festiwalowych.

Nie zabraknie także już stałych wydarzeń festiwalu: będzie odsłonięcie tablicy w Alei Gwiazd Bluesa, czy parada motocykli połączona z koncertem bluesowym na mobilnej platformie.

Wstęp na wszystkie imprezy plenerowe jest wolny. Wieczorne koncerty klubowe są biletowane. (at)