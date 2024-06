16 dziewczyn bierze udział w konkursie Miss Podlasia 2024

7 czerwca, 2024

Fot. Hanna Kość Fot. Hanna Kość

16 dziewczyn powalczy w piątek (07.06) o tytuł Miss Podlasia 2024. Gala finałowa rozpocznie się o 18:00 w Operze i Filharmonii Podlaskiej.

Będzie to show, na które pracowali eksperci w dziedzinie mody, wizażu, animacji scenicznej, czy fotografii.

– Dziewczyny mają pięć wyjść w różnych strojach, są to sukienki ślubne, wyjście tematyczne, wyjście w strojach kąpielowych i wieczorowych, więc tych wyjść mają sporo i do wszystkiego są choreografie. Na pewno będzie ciekawie – mówi Izabela Gołebiowska, organizatorka konkursu.

Dziewczyny uważają, że konkurs to dużo nowych znajomości, nauka i dobra zabawa.

– Od dwóch lat działam w modelingu, chociażby jako modelka na różne fryzury i makijaże, więc pomyślałam, że postaram się i spróbuję swoich sił. To ogromne doświadczenie i można zdobyć dużo nowych umiejętności, zdobyć pewność siebie, dużo nowych znajomości, po prostu to fajne przygoda. Ten konkurs też fajnie pokazuje to, że możesz być ładna, ale możesz mieć też coś do powiedzenia, możesz mieć jakieś inne zainteresowania, możesz mieć mnóstwo pasji. Wydaje mi się, że to jest największa wartość tego konkursu. My pokazujemy, że możemy być piękne, ale też mamy coś w głowie – tłumaczą uczestniczki konkursu.

Pierwsza i druga Miss Podlasia oraz miss publiczności, gracji i uśmiechu dostaną się do ćwierć finału Miss Polski. (hk)

Na próbie generalnej przed galą Miss Podlasia 2024 z mikrofonem była Hanna Kość: