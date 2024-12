14 artystów z regionu nagrodził marszałek województwa podlaskiego

17 grudnia, 2024

Nagrody artystyczne, źródło: UMWP Nagrody artystyczne, źródło: UMWP

14 osób związanych z tańcem, literaturą, folklorem czy muzyką otrzymały doroczne nagrody marszałka województwa podlaskiego. Jest to jeden z najstarszych konkursów prowadzonych w regionie.

Podczas uroczystości, marszałek Łukasz Prokorym, podziękował artystom za ich dorobek.

– To co robicie ma niezwykle ważny wpływ, aby ta nasza przeszłość, budowana w waszych różnych projektach w teraźniejszości, była pokazywana w przyszłości, aby to nasze dziedzictwo, ta nasza kultura nigdy nie przestała istnieć, a była coraz bardziej promowana – mówił Łukasz Prokorym.

Jacek Piorunek odpowiedzialny w zarządzie województwa m.in. za obszar kultury podkreślił, że to wybitne postaci w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. – Komisja, która obradowała w Departamencie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, która składała się nie tylko z urzędników, ale też z ludzi kultury, starała się wybierać osoby nie tylko ze stolicy województwa, ale też z całego naszego regionu. Czasami te osoby muszą więcej pracy włożyć w kulturę i trochę mają mniej pomocy niż mieszkańcy stolicy województwa.

Każdy z laureatów otrzyma po 10 tys. zł. (hk)

Lista laureatów Nagrody Marszałka Województwa Podlaskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za sezon artystyczny 2023/2024: