13. Przegląd Nowego Kina Francuskiego w Kinie Forum

Harmonogram projekcji:

10 czerwca

16:00 Przegląd Nowego Kina Francuskiego: NOTRE-DAME PŁONIE

Francja, 110′, bilet 18 zł w kasie kina, 16 zł online

20:15 Przegląd Nowego Kina Francuskiego: STRACONE ZŁUDZENIA

Francja, 149′, bilet 18 zł w kasie kina, 16 zł online

11 czerwca

13:45 Przegląd Nowego Kina Francuskiego: CESAR i ROSALIE

Francja, Niemcy, Włochy, 110′, bilet 18 zł w kasie kina, 16 zł online

16:00 Przegląd Nowego Kina Francuskiego: PARYŻ, 13 DZIELNICA

Francja, 106′, bilet 18 zł w kasie kina, 16 zł online

20:30 Przegląd Nowego Kina Francuskiego: A ONI DALEJ GRZESZĄ, DOBRY BOŻE

Francja, Belgia, 98′, bilet 18 zł w kasie kina, 16 zł online

12 czerwca

14:00 Przegląd Nowego Kina Francuskiego: UWOLNIĆ POLY

Francja, 102′, dubbing, bilet 18 zł w kasie kina, 16 zł online

16:15 Przegląd Nowego Kina Francuskiego: MARGOT I ALMA

Francja, 100′, bilet 18 zł w kasie kina, 16 zł online

20:30 Przegląd Nowego Kina Francuskiego: ZDARZYŁO SIĘ

Francja, 100′, bilet 18 zł w kasie kina, 16 zł online

13 czerwca

18:30 Przegląd Nowego Kina Francuskiego: KSIĘGARNIA W PARYŻU

Włochy, Francja, 90′, bilet 18 zł w kasie kina, 16 zł online

14 czerwca

18:15 Przegląd Nowego Kina Francuskiego: SEKRET MADELEINE COLLINS

Francja, Belgia, Szwajcaria, 102′, bilet 18 zł w kasie kina, 16 zł online

15 czerwca

18:00 Przegląd Nowego Kina Francuskiego: PASAŻEROWIE NOCY

Francja, 111′, bilet 18 zł w kasie kina, 16 zł online

16 czerwca

18:30 Przegląd Nowego Kina Francuskiego: PRACA, DZIECI, DRON

Francja, 92′, bilet 18 zł w kasie kina, 16 zł online

Opisy filmów:

Notre-Dame płonie / Notre-Dame brûle

reż. Jean-Jacques Annaud

Francja 2021, 110 min.

obsada: Samuel Labarthe, Jean-Paul Bordes, Mikaël Chirinian

15 kwietnia 2019 roku świat obiega dramatyczna wiadomość: paryska katedra Notre-Dame płonie! Nie tylko katolicy wstrzymują oddech obserwując setki strażaków stających do walki z żywiołem. Ogień rozprzestrzenia się na trudno dostępnym poddaszu, a stawka jest bardzo wysoka – chodzi nie tylko o ocalenie jednej z najwspanialszych budowli sakralnych na Ziemi, ale także bezcennych relikwii. Czas ucieka, a sytuacja staje się coraz bardziej dramatyczna. Dach budowli lada chwila runie i pogrzebie ludzi i skarby katedry. Dowodzący akcją rozważają konieczność jej odwołania, gdy grupa ochotników zgłasza gotowość podjęcia ostatniej niesłychanie ryzykownej próby opanowania żywiołu. Odwaga, doświadczenie i specjalistyczny sprzęt mogą jednak nie wystarczyć do zwycięstwa…

Stracone złudzenia / Illusions perdues

reż. Xavier Giannoli

Francja 2020, 149 min.

obsada: Benjamin Voisin, Cécile de France, Vincent Lacoste, Xavier Dolan

„Stracone złudzenia” to francuski film roku: brawurowa, pełna werwy adaptacja arcydzieła Honoré de Balzaca, która premierowo została pokazana w Konkursie Głównym festiwalu w Wenecji, a na ostatnim rozdaniu Cezarów zdobyła aż 7 statuetek (w tym dla najlepszego filmu). Za sprawą błyskotliwej reżyserii film trafia w samo sedno współczesnych debat o awansie społecznym, przywilejach, elitach, mediach i pracy w kulturze.

Pochodzący ze zdeklasowanej i zubożałej rodziny poeta Lucien (Benjamin Voisin) nawiązuje romantyczną relację z lokalną arystokratką i mecenaską Madame de Bargeton (Cécile de France). Ów mezalians wiedzie chłopca aż na ubłocone paryskie ulice, gdzie roi się od takich jak on: utalentowanych, ambitnych, niemających nic do stracenia idealistów. Czeka ich w stolicy dobrze opłacany cynizm albo poetyczne klepanie biedy. Pióro w służbie sowicie opłacanych kalumnii lub pochlebstw, bądź wierność sprzedającej się kiepsko sztuce. Którą ze ścieżek wybierze bohater, by wedrzeć się na salony?

Za sukces tego dowcipnego, smakowitego filmu odpowiada nie tylko na wskroś współczesna energia, ale także świetna obsada: w roli poety-pupilka elit wystąpił Xavier Dolan („Wyśnione miłości”, „Matthias i Maxime”), markizę trzymającą władzę zagrała Jeanne Balibar („Nędznicy”), a pozbawionego skrupułów redaktora naczelnego jednego z tabloidów – Vincent Lacoste („Lolo”, „Na zawsze razem”).

César i Rosalie

reż. Claude Sautet

Francja, Niemcy, Włochy 1972, 110 min.

obsada: Yves Montand, Romy Schneider, Sami Frey

Zrekonstruowana cyfrowo klasyka francuskiego kina z Romy Schneider i Yves’em Montand w rolach głównych!

Rosalie jest związana z Césarem, bogatym, sympatycznym, ale zaborczym właścicielem firmy handlującej złomem. Kiedy pewnego dnia niespodziewanie wraca David, młodzieńcza miłość bohaterki, jej uczucia odżywają. Cała trójka zamieszkuje razem, mężczyźni wkrótce zostają przyjaciółmi, nie wiadomo jednak kogo tak naprawdę kocha Rosalie?

Paryż, 13 dzielnica / Les Olympiades

reż. Jacques Audiard

Francja 2021, 106 min.

obsada: Lucie Zhang, Makita Samba, Noémie Merlant

Zachwycająca, stylowa love-story, która biorąc na warsztat dynamikę współczesnych związków, podtrzymuje legendę Paryża jako stolicy miłości i seksu. Film „Paryż, 13. dzielnica”, który znalazł się w konkursie głównym ostatniego festiwalu w Cannes, opuszcza jednak turystyczne szlaki, by przenieść się tam, gdzie naprawdę bije serce miasta. Gdzie z zawieszonych na najwyższych piętrach wieżowców erotycznych fantazji, z sunącej windami tęsknoty za bliskością i ze śmigających pośród blokowisk młodzieńczych rozczarowań i marzeń powstaje wybuchowy koktajl emocji. Uwodzicielski film Jacquesa Audiarda to ekranizacja komiksowego hitu – „Śmiechu i śmierci” Adriana Tomine’a, a jego współscenarzystką jest gwiazda francuskiego kina, Céline Sciamma, reżyserka „Portretu kobiety w ogniu”. Opowiadając o miłości i seksie w wielkim mieście, Audiard stworzył także fascynujący portret współczesnej metropolii: multietnicznej, wielojęzycznej, oplecionej siatką niezliczonych połączeń i przynoszącej każdego dnia niekończące się problemy z komunikacją.

Akcja „Paryża, 13. dzielnicy” rozgrywa się pośród wieżowców i esplanad paryskiego blokowiska, tutejszego Chinatown. Na tle surowej, brutalistycznej architektury uczucia młodych bohaterów wydają się szczególnie kruche i podatne na zranienie. Emilie (Lucie Zhang) zakochuje się w swoim sublokatorze Camille’u (Makita Samba). Ten podejmuje erotyczną grę, ale broni się przed uczuciami – do czasu, gdy poznaje Norę (Noémie Merlant), która jednak ma obsesję na punkcie kogoś innego: Amber (Jehnny Beth), tajemniczej dziewczyny pracującej na seks-kamerce. Jacques Audiard misternie plącze drogi swoich bohaterów, przykleja i odrywa ich od ekranów oraz z niebywałą świeżością i ciętym humorem kreśli portret współczesnych kochanków: śmiało otwierających drzwi do swoich sypialni, ale trzymających serca pod kluczem.

A oni dalej grzeszą, dobry Boże / Qu’est-ce qu’on a tous fait au bon Dieu?

reż. Philippe de Chauveron

Francja, Belgia 2021, 98 min.

obsada: Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan

„A oni dalej grzeszą, dobry Boże!” i za nic mają postanowienie poprawy. Najzabawniejsza francuska rodzina powraca, by znów rozbroić nas humorem w trzeciej części wielkiego hitu „Za jakie grzechy, dobry Boże?”. Tym razem do przebojowej ekipy z Christianem Clavierem na czele dołączają nowi teściowie, a to oznacza kolejne kłopoty dla bohaterów i jeszcze więcej świetnej zabawy dla widzów!

40 lat minęło jak jeden… grzech? Państwo Verneuil mają co świętować – taki staż małżeński to nie przelewki i, zdaniem ich córek, świetna okazja, by zorganizować huczną imprezę niespodziankę. Żeby było jeszcze weselej, na przyjęcie z różnych zakątków świata przyjeżdżają rodzice Rachida, Davida, Chao i Charles’a. Jeśli państwo Verneuil myśleli, że czterech nietuzinkowych zięciów to już za dużo, to się dopiero zdziwią… Miej ich wszystkich w opiece, dobry Boże!

Uwolnić Poly / Poly

reż. Nicolas Vanier

Francja 2019, 102 min.

obsada: Elisa de Lambert, François Cluzet, Julie Gayet

film z dubbingiem

Po powrocie do rodzinnego miasteczka dziesięcioletnia Cecile nie potrafi odnaleźć się w nieznanym miejscu. Nic dziwnego, że z radością przyjmuje wiadomość o pojawieniu się w okolicy objazdowego cyrku. Cecile jest zachwycona występami akrobatów, a cyrkowe zwierzaki kradną jej serce – przede wszystkim Poly, uroczy kucyk o niesamowitych zdolnościach. Wkrótce okazuje się, że gburowaty właściciel cyrku bardzo źle traktuje swoje zwierzęta, a szczególnie biednego Poly. Cecile układa więc brawurowy plan ratunkowy. Wykrada kucyka i z pomocą miejscowych dzieciaków oraz tajemniczego pana Victora rusza w pełną przygód i niebezpieczeństw podroż w poszukiwaniu dobrego domu dla swojego przyjaciela.

Margot i Alma / Entre les vagues

reż. Anaïs Volpé

Francja 2021, 100 min.

obsada: Souheila Yacoub, Déborah Lukumuena, Matthieu Longatte

Margot ma 27 lat, mieszka w Paryżu i wraz ze swoją przyjaciółką Almą uparcie chodzi na castingi. Dziewczyny wiedzą, że zawsze mogą na siebie liczyć, nawet jeśli są dla siebie konkurentkami. Przełom następuje, gdy Alma otrzymuje główną rolę w sztuce uznanej reżyserki, a Margot ma być jej zastępczynią. Niedługo po tym na jaw wychodzi tajemnica skrywana przez Almę, która postawi jej udział w spektaklu pod znakiem zapytania… Czy przyjaciółkom uda się zachować łączącą je wyjątkową i niezwykle silną więź pomimo przeciwności losu?

Zdarzyło się / L’Evénement

reż. Audrey Diwan

Francja 2021, 100 min.

obsada: Anamaria Vartolomei, Kacey Mottet Klein, Luàna Bajrami

Akcja filmu opartego na autobiograficznej książce Annie Ernaux rozgrywa się we Francji w 1963 roku.

Główna bohaterka to zdolna studentka literatury marząca o karierze akademickiej. W momencie, kiedy wydaje się, że świat stoi przed nią otworem, Anne niespodziewanie dowiaduje się, że jest w ciąży. Młoda kobieta zdaje sobie sprawę, że macierzyństwo zamknie jej zawodową drogę i przekreśli to, do czego tak konsekwentnie dążyła przez całe lata. Musi zatem dokonać trudnego wyboru. Wie, że nie chce rodzić, ale jednocześnie jest świadoma, że za próbę zakazanej wtedy we Francji aborcji grozi jej nie tylko wydalenie ze studiów, ale i kara więzienia.

Film zdobył Złotego Lwa na festiwalu w Wenecji.

Księgarnia w Paryżu / Un dragon en forme de nuag

reż. Sergio Castellitto

Włochy, Francja 2021, 90 min.

obsada: Sergio Castellitto, Bérénice Bejo, Matilda De Angelis

Życie Vincenzo kręci się wokół miłości do książek oraz dotkniętej niepełnosprawnością córki Albertyny. Mężczyzna jest zgorzkniały, melancholijny i uważa, że już nic dobrego w życiu go nie spotka. Pewnego dnia do jego księgarni wpada żywiołowa, ekscentryczna, zabawna i piękna Yolande. Oczarowany jej życiową energią Vincenzo znów zaczyna odczuwać emocje, o których istnieniu już dawno zapomniał i na nowo odkrywa uroki życia.

Sekret Madeleine Collins / Madeleine Collin

reż. Antoine Barraud

Francja, Belgia, Szwajcaria 2021, 102 min.

obsada: Virginie Efira, Bruno Salomone, Quim Gutiérrez

Judith prowadzi tajemnicze, podwójne życie. W Szwajcarii mieszka z Abdelem, z którym wychowuje małą córeczkę; we Francji jest związana z Melvilem, z którym ma dwóch starszych synów. Dwa różne światy, które Judith zbudowała na tajemnicach, kłamstwach i ciągłych podróżach, powoli wymykają się spod kontroli. Ta misterna układanka, w której nawet na pytanie o imię nie ma prostej odpowiedzi, zaczyna się sypać. Ale Judith, nie zważając na nic, decyduje się dalej brnąć w tę niebezpieczną grę. Do czego jest w stanie się posunąć, żeby zachować dwa odrębne życia?

Pasażerowie nocy / Les Passagers de la nuit

reż. Mikhaël Hers

Francja 2021, 111 min.

obsada: Charlotte Gainsbourg, Quito Rayon Richter, Noée Abita

W noc wyborczą 1981 r. na ulice Paryża wychodzą zwolennicy nowego prezydenta, świętując zwycięstwo. W tym samym czasie Elisabeth po odejściu męża zostaje sama z dwójką nastoletnich dzieci. Znajduje pracę w nocnej audycji radiowej i poznaje tam Talulah, bezdomną nastolatkę, którą zaprasza do swojego domu. Dzięki niej Talulah po raz pierwszy doświadcza rodzinnego ciepła i opieki. Wkrótce dziewczyna znika, lecz jej potrzeba wolności wpłynie na życie Elisabeth i jej dzieci, którzy nabiorą pewności siebie i podejmą ryzyko zmieniające bieg ich życia.

Praca, dzieci, dron / Les 2 Alfred

reż. Bruno Podalydès

Francja 2020, 92 min.

obsada: Denis Podalydès, Sandrine Kiberlain, Bruno Podalydès

Bezrobotny Aleksander ma dwa miesiące, aby udowodnić żonie, że potrafi opiekować się dwojgiem małych dzieci i odzyskać niezależność finansową. Jest jednak pewien problem: The Box, start-up, który chce go zatrudnić na próbę, ma zasadę: “Żadnych dzieci!” Aby dostać tę pracę, Aleksander musi więc kłamać. Czy spotkanie z Arcimboldo, królem dorywczych prac zlecanych w aplikacjach, pomoże mu w otrzymaniu upragnionego etatu?