100 lat Warner Bros. „Chłopcy z ferajny” w reż. Martina Scorsese na dużym ekranie

2 sierpnia, 2023

Kultowych „Chłopców z ferajny” Martina Scorsese pokaże w czwartek (03.08) Kino Forum. Film powstały w wytwórni Warner Bros zobaczymy w ramach cyklu „100 lat Warner Bros”. Początek o 17:30.

Adaptacja bestsellerowej książki Nicholasa Pileggiego i jeden z najgłośniejszych filmów w dorobku Martina Scorsese to historia Henry’ego Hilla – chłopaka z Nowego Jorku, który trafia pod skrzydła mafijnego bossa, Jimmy’ego Conwaya. Choć wizja pełnego przepychu i beztroski przestępczego życia ma w sobie uwodzicielską moc, Henry z biegiem czasu poznaje także ciemną stronę gangsterskiej codzienności…

Martin Scorsese zekranizował bestseller Nicholasa Pileggi i stworzył klasykę, która zmieniła oblicze filmów gangsterskich. Nominowany do Oscara® w sześciu kategoriach film (zdobywca Oscara® Joe Pesci*), trafił na listę 100 najlepszych amerykańskich filmów AFI. Mocny, uderzający i stylowy – gangsterski klasyk, który wciąga nas w powab mafijnego glamouru – a potem każe sobie słono płacić za wstęp. Bez wątpienia to jeden z najlepszych filmów Scorsese.

W obsadzie znaleźli się: Robert De Niro, Ray Liotta, Joe Pesci, Lorraine Bracco, Paul Sorvino.

Do końca roku w ramach cyklu „100 lat Warner Bros” widzowie zobaczą w sumie kilkanaście filmów, które zyskały status kultowych. Oprócz pokazywanych już takich obrazów jak: „Przeminęło z wiatrem”, „Sokół Maltański”, „Bonnie and Clyde”, „Powiększenie” czy „Wejście smoka” będą to jeszcze m.in. „Urodzeni mordercy”, „Skazani na Shawshank”, „Oczy szeroko zamknięte” czy „Wielki Gatsby”. (mt)