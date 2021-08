100. ekstraklasowy mecz Cernycha w Jagiellonii Białystok

Sierpień 3, 2021

Niedzielny (01.08) mecz Jagiellonii Białystok z Rakowem Częstochowa był dla Fedora Cernycha setnym meczem w ekstraklasie. Litwin stał się tym samym dwunastym piłkarzem, który zaliczył przynajmniej sto występów dla Jagi na najwyższym poziomie rozgrywkowym.

Potyczkę z Rakowem „Fiedzia” rozpoczął na ławce rezerwowych. W 63. minucie wszedł na boisko zmieniając Andrzeja Trubehę. Był to dla Fedora drugi występ w tym sezonie. W spotkaniu z Lechią Gdańsk 30-latek zagrał od pierwszej minuty.

Fedor Cernych pierwszy raz trafił do Jagiellonii w trakcie sezonu 2015/16 z Górnika Łęczna. W „Żółto-Czerwonym” trykocie zadebiutował 12 września 2015 roku w starciu przeciwko Śląskowi Wrocław. Po jesieni 2017 roku Litwin przeniósł się do Dynama Moskwa, a we wrześniu ubiegłego roku wrócił do Białegostoku.

„Fiedzia” w Jagiellonii strzelił 19 goli na poziomie Ekstraklasy. W sumie, uwzględniając wszystkie rozgrywki, reprezentant Litwy wystąpił w 108 spotkaniach z udziałem Jagi i zdobył w nich 21 bramek.

Najwięcej meczów w Jadze na poziomie Ekstraklasy rozegrał Rafał Grzyb, który ma na koncie 242 występy. Na drugim miejscu znajduje się Taras Romanczuk, dla którego mecz z Rakowem był 221. meczem w najwyższej klasie rozgrywkowej. „Podium” zamyka Alexis Norambuena ze 146. meczami w Ekstraklasie w barwach Jagiellonii. (źródło: jagiellonia.pl/mt)