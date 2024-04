Znamy zwycięzców konkursu Náboj

19 kwietnia, 2024

fot. Paweł Jankowski fot. Paweł Jankowski

115 uczniów ze szkół ponadpodstawowych z Białegostoku, Szczecina, Warszawy, Lublina i Ostrołęki stanęło do wyzwania podczas Międzynarodowego Konkursu Matematycznego Náboj. To jedna z najbardziej ekscytujących konkurencji matematycznych dla młodzieży, której lokalną edycję zorganizował Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej.

– Zadania są rzeczywiście nietuzinkowe. Są to zadania wykraczające poza te, powiedzmy, reguły, które obowiązują w szkołach. Są to zadania niewątpliwie na myślenie, na logiczne rozważanie, na dobry pomysł. Uczestnicy nie biorą udziału w tym konkursie z tego powodu, że jadą po jakąś ekstra nagrodę. To pasjonaci matematyki. Tak uważam – mówi dr Marzena Filipowicz Chomko z wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej

Lista zwycięzców Konkursu Náboj 2024 w Politechnice Białostockiej:

Kategoria junior:

Miejsce 1: II Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku

Drużyna A w składzie: Adam Sienkiewicz (Klasa 2), Kacper Januszkiewicz (Klasa 2), Michał Jóźwiak (Klasa 2), Michał Iwaniuk (Klasa 2), Aliaksei Brutski (Klasa 2)

Miejsce 2: I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

Drużyna B w składzie: Jan Ksepko (Klasa 1), Wojciech Bartnicki (Klasa 2), Dawid Malinowski (Klasa 1), Andrzej Lebejko (Klasa 2), Jakub Popławski (Klasa 2)

Miejsce 3: II Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku

Drużyna B w składzie: Jakub Sawicki (Klasa 1), Mikołaj Ławreszuk (Klasa 1), Mateusz Słaby (Klasa 1), Bartosz Pawilcz (Klasa 1), Maciej Sobolewski (Klasa 1)

Kategoria senior:

Miejsce 1: II Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku

Drużyna A w składzie: Maciej Sirocki (Klasa 4), Sylwia Sapkowska (Klasa 4), Michał Burzyński (Klasa 4), Stanisław Kozłowski (Klasa 2), Jan Błażuk (Klasa 4)

Miejsce 2: Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Lublinie: Ignacy Kleszowski (Klasa 1), Michał Wlizło (Klasa 1), Maciej Milanowski (Klasa 1), Maciej Guzowski (Klasa 2), Kacper Stańczyk (Klasa 1)

Miejsce 3: I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

Drużyna A w składzie: Anna Sulima (Klasa 1), Martyna Kapica (Klasa 1), Urszula Sawczuk (Klasa 1), Natalia Olędzka (Klasa 1), Michał Wesołowski (Klasa 1)

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Náboj to nie tylko test umiejętności, ale również niezapomniane doświadczenie edukacyjne, które pozostaje w pamięci uczestników. (mg)