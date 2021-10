Zarekwirowane przez KAS chronione okazy owadów trafiły na uniwersytecki kampus

Październik 20, 2021

Uniwersytet w Białymstoku wzbogacił się o kilkanaście okazów chronionych motyli i chrząszczy. Kolekcję owadów przekazała Podlaska Krajowa Administracja Skarbowa.

Wcześniej owady zostały zatrzymane podczas próby przemytu na przejściu granicznym w Połowcach. Teraz będzie można je oglądać w Uniwersyteckim Centrum Przyrodniczym im. prof. Andrzeja Myrchy.

– Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze jest to właściwe miejsce na takie eksponaty. Z Uniwersytetem w Białymstoku mamy bardzo dobre relacje i kontakty. Współpracujemy na niwie dydaktycznej, naukowej i wydawniczej. Wspomnę tylko, że studenci biologii, i nie tylko, uczestniczą u nas bardzo chętnie w praktykach, a my chętnie ich do siebie przyjmujemy – powiedział insp. Maciej Fiłończuk, naczelnik Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku.

Obecnie w Uniwersyteckim Centrum Przyrodniczym znajduje się obecnie około 1,7 tys. cennych eksponatów.

– Warto inwestować w Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze, bo jest to miejsce, które cieszy się coraz większą popularnością i ma rewelacyjne zbiory, a Krajowa Administracja Skarbowa, przekazując te znakomite okazy, dokonała swoistej inwestycji dla dobra mieszkańców naszego miasta i regionu – powiedział dr hab. Jarosław Matwiejuk, prof. UwB, prorektor ds. rozwoju Uniwersytetu w Białymstoku.

Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze znajduje się w budynkach kampusu UwB przy ul. Ciołkowskiego. Można je zwiedzać od poniedziałku do piątku od 9.00 do 15.00, a także w soboty między 10.00 a 14.00. (mt)