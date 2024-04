XXIII Podlaskie Mistrzostwa w Ortografii

17 kwietnia, 2024

fot. Michał Gudewicz fot. Michał Gudewicz

Z trudnymi wyrazami oraz ortograficznymi zagwozdkami musieli się dziś zmierzyć uczniowie szkół podstawowych z klas siódmych i ósmych oraz szkół ponadpodstawowych z województwa podlaskiego podczas 23. edycji konkursu „Podlaskie Mistrzostwa Ortografii”, które odbyły się w V Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku.

– Jak co roku, uczniowie biorący udział w mistrzostwach zmierzą się z trudnymi przypadkami w polskiej ortografii. Nie będą to wyrazy mało używane, ale takie, które często słyszymy, a rzadko zapisujemy. Nagrody będą atrakcyjne. Pierwsza nagroda to czytnik ebooków – mówi Maria Lompart, nauczycielka języka Polskiego w V LO im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku.

O swoich przygotowaniach do konkursu opowiedzieli uczestnicy konkursu.

– Patrzyłam konkursy z poprzednich lat, i w sumie to tyle. Ja z ortografii zawsze byłam dobra. W podstawówce dostawałam najlepsze oceny z dyktand, więc jakoś mnie to tak podbudowało, stwierdziłam, że wezmę udział w tym konkursie i się udało – mówi Marysia, uczennica IX Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku.

Konkurs ma przede wszystkim zachęcić młodych ludzi do pielęgnowania języka polskiego i poznawania jego historii. Wyniki zostaną ogłoszone 25 kwietnia. (mg)