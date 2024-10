10 października, 2024

Wystawa Spotkanie z Duisburgiem, źródło: UM Białystok

Na Rynku Kościuszki w Białymstoku stanęła wystawa plenerowa „Spotkanie z Duisburgiem”. Prezentuje niemieckie miasto, z którym Białystok zamierza nawiązać współpracę partnerską. Kontakty nawiązały już niektóre białostockie i niemieckie szkoły oraz przedsiębiorstwa.

To inicjatywa Fundacji Regionalne Centrum Kompetencji w Białymstoku.

– Zajechaliśmy tam po raz pierwszy kilka lat temu współpracując ze szkołami zawodowymi i to co nas zaskoczyło, to że organ prowadzący miasto Dujsburg nigdy wcześniej nie współpracował z nikim z Polski. Duisburg to piękne miasto, miasto przede wszystkim przemysłowe: Zagłębie Rury, Nadrania Północna, Westfalia. To jest bardzo miłe, że ta współpraca idzie do przodu, rozwija się i mamy nadzieję na owocną współpracę, dalsze sukcesy – mówi Michał Średziński, prezes Fundacji Regionalne Centrum Kompetencji w Białymstoku.

Wystawa „Spotkanie z Duisburgiem” pokazuje, że to miasto to nie tylko huty, porty i fabryki, ale także interesujący dla odwiedzających ośrodek wypoczynkowy, skoncentrowany wokół rzek, jezior i portów. Liczne tereny rekreacyjne zachęcają do aktywnej turystyki, samodzielnych wycieczek rowerowych lub wypraw statkiem. (hk)