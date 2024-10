Welcome Dinner w Politechnice Białostockiej dla rekordowej liczby studentów zagranicznych

9 października, 2024

W tym semestrze w Politechnice Białostockiej studiuje rekordowa liczba studentów zagranicznych. 370 osób przyjechało na wymiany studenckie w ramach Erasmusa, jak też na naukę w Międzynarodowej Szkole Inżynierskiej.

W środę (09.10) Politechnika Białostocka dla studentów zagranicznych zorganizowała Welcome Dinner, czyli spotkanie zapoznawcze.

– Politechnika jest otwarta dla studentów, dla doktorantów i dla pracowników z różnych uczelni zagranicznych i to widać w liczbach, także ten semestr rzeczywiście jest rekordowy – mówi prof. Dorota Krawczyk, prorektor ds. współpracy międzynarodowej. – Oprócz tego, że jest tu świetna atmosfera, świetni prowadzący i super baza, to są jeszcze dwie podstawowe zalety. Jedno to, że prowadzimy zajęcia w języku angielskim. Niestety nie wszędzie taka możliwość jest i nasi studenci jadąc na przykład do Hiszpanii czy do Portugalii mają zajęcia w tamtejszym ojczystym języku. Natomiast drugi wielki plus to jest nasza baza akademików, także studenci zagraniczni mieszkają na kampusie. A jak wiemy w wielu krajach Europy jest to bardzo dużym wyzwaniem, żeby znaleźć sobie lokum, jak się wyjeżdża na semestr albo dwa, natomiast my naszym studentom zapewniamy zakwaterowanie w akademiach.

W trakcie Welcome Dinner poza polskim poczęstunkiem, były spotkania z pracownikami Działów Współpracy Międzynarodowej, którzy opowiadali o uczelni i kampusie, szkolenie z policją i strażą graniczną o bezpieczeństwie, a także zajęcia i zabawy z językiem polskim zorganizowane przez Polish Lab. (hk)

