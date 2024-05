Weekendowe wydarzenia muzyczne: Deep i Piotr Bukartyk

8 maja, 2024

Klub Muzyczny Sześcian szykuje się na dwa niezwykłe koncerty w nadchodzący weekend. W sobotę na scenie pojawi się zespół Deep, natomiast w niedzielę widzów czeka koncert z udziałem Piotra Bukartyka i jego zespołu.

Zespół Deep powstał w lutym 2012 roku. Od samego początku grupa postawiła sobie za cel odkrywanie własnego muzycznego świata, łącząc w swoich utworach rock lat 70-tych z elementami bluesa. Choć skład zespołu kilkakrotnie ulegał zmianom, każdy nowy członek przynosił ze sobą świeży powiew inspiracji i doświadczenia, które wpływały na ewolucję ich dźwięku. Od debiutanckiego albumu „Nie poddawaj się” z 2015 roku, po kolejne wydawnictwo „Nie przestawaj marzyć” z 2023 roku, Deep stale rozwija swoje twórcze horyzonty, nadając autorskiej muzyce wyjątkowy charakter. Ich utwór „Spacer” był na Liście Przebojów Kultowej Akadery.

Twórczość Piotra Bukartyka niezmiennie wyróżnia się oryginalnością i niebanalnym podejściem do muzyki. Od lat zaskakuje on swoją wszechstronnością, nie bojąc się eksperymentować z różnorodnymi gatunkami muzycznymi i tekstami. Jest uznawany za jedynego felietonistę w piosence od czasów Wojciecha Młynarskiego, co samo w sobie świadczy o jego niezwykłym talencie i wyjątkowym podejściu do słowa. W swoich utworach miesza humor z refleksją, tworząc niepowtarzalny muzyczny klimat, który zawsze trafia do serc słuchaczy. Po kilkunastu latach kariery nadal pozostaje wierny swojej niezależności artystycznej, pisząc i komponując niebanalne piosenki, które poruszają najważniejsze tematy życia. Jego koncert to nie tylko świetna muzyka, ale także inteligentne teksty i wyjątkowy klimat, który trudno przeżyć gdzie indziej. Radio Akadera jest patronem medialnym tych wydarzeń. (hp)