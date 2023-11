W każdy czwartek działa Otwarta Świetlica Międzykulturowa w UCK

2 listopada, 2023

Zajęcia plastyczno-sensoryczne w Otwartej Świetlicy Międzykulturowej, fot. Maja Musialik Zajęcia plastyczno-sensoryczne w Otwartej Świetlicy Międzykulturowej, fot. Maja Musialik

W tym roku akademickim ponownie działa Otwarta Świetlica Międzykulturowa w Uniwersyteckim Centrum Kultury i oferuje zajęcia plastyczno-sensoryczne.

Na warsztaty mogą przyjść wszyscy bez względu na wiek, płeć i narodowość.

– Robimy różne fantastyczne rzeczy korzystając z wyobraźni, intuicji, emocji i umiejętności plastycznych, które nabywamy w trakcie spotkań. Są to bardzo różne aktywności od malowania i to takiego malowania wielkoformatowego, od rysowania, poprzez wycinanie, przyklejanie czy animowanie nawet tych wycinanek i przyklejanek, jak też zszywanie, wyszywanie, dzierganie, szydełkowanie, także wykorzystujemy wszelkie techniki – mówi dr Katarzyna Niziołek, pełnomocnik rektora Uniwersytetu w Białymstoku do spraw Uniwersyteckiego Centrum Kultury.

Instruktorką po materiałach, formach, wzorach, kolorach i technikach jest Sabina Leska.

Świetlica otwarta jest w czwartki od 16.30 do 19.30. Wstęp jest wolny. (hk)

Rozmowa Hanny Kość z dr Katarzyną Niziołek, pełnomocnikiem rektora Uniwersytetu w Białymstoku do spraw Uniwersyteckiego Centrum Kultury: