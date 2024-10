VII East Design Days: Kreatywność w Erze Cyfrowej w Politechnice Białostockiej

17 października, 2024

Już 24-25 października 2024 roku na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej odbędzie się siódma edycja East Design Days (EDD), której hasłem przewodnim będzie „Kreatywność w erze cyfrowej”. To wydarzenie, wyróżnione Podlaską Marką Roku za rok 2023 w kategorii „Wydarzenie”, od lat przyciąga architektów, projektantów, przedsiębiorców, studentów oraz nauczycieli, stając się platformą do rozmów o przyszłości projektowania i nowoczesnych technologii.

Wyjątkowa atrakcja – Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych Jednym z głównych punktów programu tegorocznej edycji będzie prezentacja Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Uczestnicy dowiedzą się, jak wygląda proces projektowania banknotów, jakie technologie są wykorzystywane do tworzenia zabezpieczeń, oraz jak przebiega współpraca z międzynarodowymi kontrahentami.

– East Design Days to Podlaska Marka, czyli wartość, dzięki której Podlaskie jest widoczne nie tylko w Polsce, ale i poza jej granicami. Wydarzenie narodziło się na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej, ale z licznym i koniecznym udziałem partnerów tego wydarzenia. East Design Days integrują nie tylko społeczność akademicką Politechniki Białostockiej, czyli pracowników i studentów, ale również wszystkie instytucje, które współpracują z nami, w szczególności w zakresie designu, architektury czy sztuki oraz wszystkie osoby zainteresowane sztuką, czy designem, które chcą się dowiedzieć czegoś więcej, chcą doświadczyć sztuki designu. – mówiła podczas konferencji zapowiadającej wydarzenie dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB. Rektor Politechniki Białostockiej.

Goście specjalni Tegoroczne East Design Days zgromadzi wielu wybitnych gości ze świata cyfrowego i nowoczesnych technologii. Wśród nich znajdą się:

Katarzyna Jakimowicz , specjalistka w zakresie transformacji cyfrowej, pracująca dla ONZ i Banku Światowego,

, specjalistka w zakresie transformacji cyfrowej, pracująca dla ONZ i Banku Światowego, Kamila Cichocka , Dyrektor Marketingu na Europę Środkową w firmie Microsoft,

, Dyrektor Marketingu na Europę Środkową w firmie Microsoft, Sebastian Kalemba , dyrektor w CD Projekt Red, odpowiedzialny za produkcję nowej sagi Wiedźmin,

, dyrektor w CD Projekt Red, odpowiedzialny za produkcję nowej sagi Wiedźmin, Adam Kulesza , specjalista 3D w Pixomondo, współtwórca efektów specjalnych do hollywoodzkich produkcji,

, specjalista 3D w Pixomondo, współtwórca efektów specjalnych do hollywoodzkich produkcji, Adam Zdanowicz i Petros Psyllos, młodzi Podlasianie i absolwenci PB, którzy odnieśli międzynarodowy sukces.

Cztery strefy tematyczne Program wydarzenia został podzielony na cztery moduły:

PB Creative Room – Politechnika Białostocka jako kreator nowoczesnych kadr. W tej sekcji zaprezentowany zostanie hybrydowy bolid CMS 09 zespołu Cerber Motorsport, a także odbędą się warsztaty z komunikacji z AI oraz spotkania z wybitnymi absolwentami uczelni. Edu Room – Strefa edukacji, gdzie eksperci będą dyskutować o roli sztucznej inteligencji w kształceniu oraz zagrożeniach związanych z dezinformacją. Firma TOBO opowie o wykorzystaniu AI w tworzeniu ergonomicznych mebli, a Uniwersytet w Białymstoku zaprezentuje inteligentne urządzenia wspomagające pracę nauczycieli. Podlaskie Promo Room – Uczestnicy będą mieli okazję spotkać Adama Zdanowicza i Petrosa Psyllosa, którzy opowiedzą o swojej drodze do międzynarodowego sukcesu. Poruszony zostanie również temat roli odwagi, kompetencji i marketingu w budowaniu globalnych karier. Digital Transformation Room – O przyszłości cyfrowego świata będą mówić eksperci z Microsoftu, CD Projekt Red, Pixomondo i wielu innych firm. Zostaną poruszone kluczowe pytania dotyczące rozwoju sztucznej inteligencji i jej wpływu na nasze życie.

Rozmowy o przyszłości Jak podkreśla Adam Jakimowicz, prodziekan Wydziału Architektury PB, East Design Days to miejsce, gdzie „porozmawiamy o wyzwaniach związanych z cyfryzacją na różnych poziomach – od edukacji, przez wyzwania akademickie, po problemy globalne”. Udział w wydarzeniu to okazja do zdobycia wiedzy, nawiązania nowych kontaktów i dyskusji z ekspertami, którzy kreują przyszłość cyfrowego świata. (pc)

Posłuchaj co mówi o module Edu Room Andrzej Parafieniuk – Konsul Honorowy Finlandii: