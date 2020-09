UwB. Uczelnia przeprowadzi rekrutację dodatkową na wybrane kierunki

Wrzesień 29, 2020

źródło: UwB

To już ostatni moment, by zostać studentem Uniwersytetu w Białymstoku w roku akademickim 2020/2021. Od 30 września do 2 października uczelnia przeprowadzi rekrutację dodatkową na wybrane studia stacjonarne oraz niestacjonarne.

Na studiach stacjonarnych I stopnia do wyboru jest 13 kierunków i cztery moduły specjalizacyjne na kierunku filologia, w tym m.in. filologia francuska. Humaniści mogą też zgłosić się m.in. na historię, kulturoznawstwo, czy filozofię i etykę. Z kolei wydziały ścisłe i przyrodnicze mają jeszcze wolne miejsca np. na fizyce, biologii, matematyce, czy informatyce.

Rekrutacja zostanie też ponownie otwarta na niestacjonarnych studiach I stopnia oraz jednolitych magisterskich. Do wyboru są m.in. ekonomia, kryminologia, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, prawo, czy zarządzanie.

Dodatkowy nabór na studiach I stopnia oraz jednolitych magisterskich to także szansa dla kandydatów, którym powinęła się noga na tegorocznej maturze i nie zdali jednego obowiązkowego egzaminu. Ze względu na epidemię, do testu poprawkowego mogli przystąpić dopiero we wrześniu. W środę, 30 września poznają wyniki. Zaliczony egzamin poprawkowy otworzy im drogę na wybrane kierunki studiów.

UwB ma też jeszcze ofertę na studiach II stopnia. Na studiach stacjonarnych do wyboru jest 7 kierunków, w tym m.in. chemia kryminalistyczna i sądowa, filologia polska, filozofia, matematyka, socjologia. Na niestacjonarnych można zgłaszać się m.in. na pedagogikę oraz bezpieczeństwo i prawo.

Pełną listę kierunków można znaleźć tutaj. Zapisy chętnych będą prowadzone w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów. (mt/mc)