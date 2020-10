UwB. Największa podlaska uczelnia zainaugurowała nowy rok akademicki

Październik 7, 2020

źródło: Uniwersytet w Białymstoku źródło: Uniwersytet w Białymstoku

Blisko 9 tys. studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych, a także ponad 1300 pracowników uroczyście zainaugurowało w środę (07.10) nowy rok akademicki na Uniwersytecie w Białymstoku.

Uroczystość ze względu na zagrożenie epidemiczne miała charakter zamknięty, ale jej przebieg można było śledzić w sieci.

– Rok akademicki, w którym nie możemy się wszyscy spotkać, jest na pewno trudny. Natomiast jestem szczęśliwy, że przynajmniej część z Państwa może być z nami. Znaleźliśmy się w innych czasach, dzisiaj nasza działalność jest mocno ograniczona. Część zajęć musi odbywać się nie w formie bezpośredniej, tylko zdalnej – w formie, która nie bardzo pasuje do uniwersytetu. Nie istnieje coś takiego jak zdalny uniwersytet. Uniwersytet to nie tylko wiedza, to także umiejętność tworzenia wspólnoty: pracowników, studentów, tych wszystkich, którzy z nami współpracują. Dziś trudno to zrealizować, trudno powiedzieć do studentów, że się z wami spotkamy, co najwyżej w niektórych sytuacjach będziemy mogli kliknąć w pewną ikonkę. Na pewno jest to wyzwanie i trudność, z którą nie mierzyliśmy się nigdy wcześniej – mówił rektor UwB, prof. Robert Ciborowski.

Przypomniał, że uniwersytety, które istnieją już ponad półtora tysiąca lat, po raz pierwszy znalazły się w takiej sytuacji. Zapewnił jednocześnie, że UwB zrobi wszystko, by zdalne kształcenie było realizowane jak najlepiej.

– Najtrudniej mają studenci I roku, którzy się nie znają, którzy też dopiero za czas jakiś poznają swoich opiekunów, wykładowców, pracowników uczelni. Jest to na pewno trudne, ale mogę obiecać, że zrobimy wszystko, żeby to Państwu ułatwić – zwracał się do studentów prof. Robert Ciborowski. – Czego możemy sobie życzyć na uczelni, na której studiuje prawie 9 tys. studentów, która ma ponad 1300 pracowników, która ma ponad 300 doktorantów, która ma ponad 30 kierunków studiów? Ja życzę Państwu tego, to co powiedział Woland do mistrza w „Mistrzu i Małgorzacie”: że wszystko się zmienia, ale bądźmy pewni, że kiedyś wszystko wróci do normalności. Że wrócimy do swoich gabinetów, na swoje sale wykładowe, że to wszystko, z czym dzisiaj się mierzymy, będzie za nami. Tego sobie życzmy – dodawał rektor Uniwersytetu w Białymstoku.

W czwartek (08.10) nowy rok akademicki zainauguruje Politechnika Białostocka, a w piątek – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. (mt/mc)

Relacja Małgorzaty Tureckiej: