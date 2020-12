Uniwersytet w Białymstoku. Uczelnia zaprasza na jubileuszową Noc Biologów

Grudzień 29, 2020

Warsztaty, pokazy, wykłady, quizy, a nawet reportaże – to wszystko czeka na uczestników Nocy Biologów, która odbędzie się już 8 stycznia 2021 roku. Do tej ogólnopolskiej akcji włącza się, jak co roku, Wydział Biologii Uniwersytetu w Białymstoku wspólnie z Kołem Naukowym Biologów, Uniwersyteckim Centrum Przyrodniczym i Instytutem Biologii Ssaków w Białowieży.

– Mottem przewodnim jubileuszowej X Nocy Biologów jest Człowiek i Mikroorganizmy. Tematyka niewątpliwie wpisuje się w dzisiejszą rzeczywistość. Dlatego, aby ją lepiej zrozumieć, opowiemy w jaki sposób są zbudowane mikroorganizmy, jakie jest ich znaczenie oraz jakie powodują zagrożenia dla życia i zdrowia człowieka, zwierząt oraz roślin. Pokażemy również, że ich właściwości możemy wykorzystać w życiu codziennym, np. w konserwacji żywności, czy w inżynierii genetycznej. Jeśli ktoś chciałby odpocząć od zgiełku i hałasu spowodowanego pandemią COVID-19, zapraszamy na reportaż z pustyni Namib, czy opowieści o małych i dużych ssakach – wymienia dr hab. Ada Wróblewska, prof. UwB prodziekan Wydziału Biologii UwB.

W programie Nocy Biologów znalazły się wykłady o wielkich epidemiach, czy wykorzystaniu owadów w procesach sądowych. Będzie można dowiedzieć się też, jak lockdown wpłynął na zachowanie zwierząt, jak przed wirusami i bakteriami chronią się pszczoły i czy lepiej wybierać probiotyki z lodówki, czy jednak z apteki. Z kolei Koło Naukowe Biologów przygotuje gry i zabawy edukacyjne dla najmłodszych.

– Zapraszamy w sumie na 18 tematycznych spotkań, niektóre z nich będą prezentowane dwukrotnie. Program jest skierowany do osób w różnym wieku: dzieci i młodzieży, które w tym czasie będą mieć ferie oraz dorosłych. Każdy na pewno znajdzie coś dla siebie. Styczniowa Noc Biologów będzie odbywać się wyłącznie online w godz. 9-20 z wykorzystaniem platformy MS Teams i Zoom – przypomina prof. Ada Wróblewska.

Wydział Biologii Uniwersytetu w Białymstoku bierze udział w Nocy Biologów praktycznie od początku jej trwania. Wydarzenie co roku cieszy się dużą popularnością.

Udział we wszystkich spotkaniach jest bezpłatny. Na niektóre warsztaty, czy pokazy trzeba będzie zrobić wcześniejszą rezerwację. Szczegółowy program, zasady i linki do spotkań zainteresowani znajdą na stronie internetowej Nocy Biologów. (mt/mc)