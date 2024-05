Uniwersalia 2024 już jutro na kampusie Uniwersytetu w Białymstoku

8 maja, 2024

Mat. org. Mat. org.

W maju społeczność akademicka Białegostoku ma wiele okazji do świętowania.

17 i 18 maja odbędą się Juwenalia, czyli dni kultury studenckiej, które organizuje Politechnika Białostocka. W piątek (10.05) rozpoczyna się Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki, w które zaangażowane są wszystkie uczelnie z regionu. Natomiast już w czwartek (09.05) Uniwersytet w Białymstoku zaczyna dwudniowe Uniwersalia, w trakcie których na scenie wystąpi 9 artystów.

– Z takich największych gwiazd będziemy gościć między innymi Young Multiego, który zrobił bardzo duże poruszenie na naszych social mediach, kiedy go ogłosiliśmy. Będziemy mogli gościć również Fukaja z SBM, będzie Wiśniosz, będą Dwa Sławy, będzie Ikarus Film. Warto zerknąć na nasz line’up, ponieważ każdy może znaleźć gwiazdy które będą mu odpowiadały – mówi Julia Dąbrowska z parlamentu studentów UwB.

Mogłoby się wydawać, że Juwenalia i Uniwersalia to imprezy konkurencyjne, ale organizatorzy obu imprez się kolegują.

– Mamy takie szczypnięcia, żeby jednak było trochę lepiej, niż u sąsiada, ale nie jest to nic przepełnionego negatywną energią. Bardzo się wspieramy i też niesamowicie dziękujemy Juwenaliom, które mają o wiele większe doświadczenie w organizacji takich imprez. Wspierają nas jak mamy jakieś pytania czy wątpliwości, możemy się do nich odezwać i wiemy, że zawsze nam pomogą, dlatego naprawdę tutaj nie ma co mówić o konkurencji. Raczej zapraszamy najpierw na Uniwersalia, a potem na mały afterek na Juwenalia, chociaż może nie taki mały patrząc na to ile w tym roku będzie stref – dodaje Julia Dąbrowska.

Wstęp na Uniwersalia jest bezpłatny, jedyny warunek to pełnoletność. W czwartek (09.05) bramki będą otwarte od 17:30, a w piątek (10.05) o 18:00. (hk)

Z Julią Dąbrowską z parlamentu studentów UwB rozmawiała Hanna Kość: