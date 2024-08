Trwają zapisy na webinar „Jak skutecznie pozyskać finansowanie na innowacje?”

26 sierpnia, 2024

Praktycznych wskazówek dotyczących dostępnych dotacji i współpracy z inwestorami będzie można się dowiedzieć na webinarze „Jak skutecznie pozyskać finansowanie na innowacje?”, które odbędzie się w środę (28.08) o 15:00.

Spotkanie poprowadzi Michał Misztal, prezes Startup Academy, trener biznesu i ekspert Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w zakresie oceny innowacyjności startupów. Webinar organizuje Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Białostockiej.

– Wydarzenie dedykowane jest osobom, które już mają ułożony pomysł, już wiedzą co chcą robić, ale poszukują różnego rodzaju źródeł finansowania i nie wiedzą tym razem, do której instytucji się zgłosić, która pomoże, jak napisać wniosek, na co zwrócić uwagę – mówi jego dr Łukasz Siemieniuk, dyrektor Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Politechniki Białostockiej.

Na webinarze mowa będzie nie tylko o finansowaniu ze środków europejskich czy o programach krajowych.

– Będziemy mówić o wejściach kapitałowych, o inwestorach, o aniołach biznesu, o funduszach zalążkowych, o funduszach typu VC, czyli faktycznie będziemy mieć szerokie spojrzenie na to, co wiąże się z pieniędzmi dedykowanymi na pomysły i projekty biznesowe – dodaje dr Łukasz Siemieniuk.

Zapisy na webinar „Jak skutecznie pozyskać finansowanie na innowacje?” przyjmowane są do poniedziałku (26.08) poprzez przesłanie maila na adres: inkubator@iit.pb.bialystok.pl. (hk)

Rozmowa Hanny Kość z dr Łukaszen Siemieniukiem, dyrektorem Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Politechniki Białostockiej: