Światowy Dzień Rzucania Palenia. BCO zaprasza palaczy na badania niskodawkowej tomografii komputerowej

Listopad 18, 2021

18 listopada przypada Światowy Dzień Rzucania Palenia. Białostockie Centrum Onkologii przypomina o możliwości skorzystania z niskodawkowej tomografii komputerowej połączonej z konsultacją u specjalisty. Badania są darmowe, realizowane w ramach unijnego programu wczesnego wykrywania raka płuc.

Jak mówi prof. dr hab. n. med. Ewa Sierko, koordynator naukowy projektu, kierownik oddziału radioterapii w BCO, to unikalna szansa, bo tylko kilka województw w kraju ma taki program. A wczesne wykrycie raka płuca daje szansę na jego całkowite wyleczenie.

– Palenie papierosów odpowiada za 30% wszystkich zachorowań na nowotwory, to jest bardzo duży odsetek, ale palenie papierosów odpowiada również za 90% śmierci z powodu raka płuc. (…) Młodzi ludzie sięgając po papieros nie zawsze są świadomi tego, że tak bardzo to palenie zaważy na ich przyszłym życiu. Palenie papierosów odpowiada za szereg nowotworów: raka płuca, raka okolic głowy i szyi, raka przełyku, raka pęcherza moczowego i pośrednio wpływa na inne nowotwory. Problem w przypadku raka płuca polega na tym, że 75% przypadków raka płuca diagnozowanych jest w zaawansowanym stadium choroby, kiedy leczenie, które da pacjentowi największą gwarancję na całkowite wyleczenie z choroby nowotworowej nie jest już możliwe. Zależy nam na tym, żeby rak płuca był wykrywany we wczesnym stadium choroby. Objawy raka płuca we wczesnym stadium choroby są skąpe. Objawy raka płuc pod postacią: kaszlu, nawracających zapaleń płuc, bólu, krwioplucia, zaburzeń połykania, czy duszności, to są objawy raka zaawansowanego – mówi prof. dr hab. n. med. Ewa Sierko. – Program niskodawkowej tomografii komputerowej umożliwia poprzez wykonanie tomografii bez kontrastu, bezpiecznej, krótkotrwałej, wykrycie drobnych guzków w płucach i wykonanie zabiegu operacyjnego bądź radioterapii stereotaktycznej celem usunięcia tych guzków i tak naprawdę daje pacjentowi 95-procentowe szanse na przeżycie.

Rak płuca na początku nie daje żadnych objawów, tak było w przypadku pana Eugeniusza, który w odpowiednim momencie trafił na badanie do BCO.

– Papierosy paliłem przez około 30 lat. I to była paczka, nawet więcej dziennie. W tym roku żona dowiedziała się o programie w Białostockim Centrum Onkologii i zarejestrowała mnie. W trakcie badania stwierdzony został guz na płucu. Po tym znalazłem się na chirurgii klatki piersiowej, przeszedłem dwie operacje. Obecnie mam chemioterapię, tutaj w Białostockim Centrum Onkologii. Kto może, a każdy może, bo to nie jest trudne, rzucić palenie. Inaczej się żyje, nie trzeba walczyć potem o ten oddech przysłowiowy po operacjach, po chemioterapii ten dyskomfort życia. Rzucajcie palenie i nie oglądajcie się na nic – apeluje Eugeniusz Dudzicz.

Program adresowany jest do palaczy, którzy palili przez 20 lat po paczce dziennie, albo palili przez 10 lat po dwie paczki. Aby skorzystać z badania niskodawkowej tomografii komputerowej nie trzeba skierowania od lekarza rodzinnego.

– Światowy Dzień Rzucania Palenia, to dla nas, dla naszego ośrodka, w którym na co dzień diagnozujemy i leczymy nowotwory, okazja do pobudzenia świadomości społeczeństwa na temat zagrożeń jakie niesie za sobą palenie papierosów ale też apel o zgłaszanie się na badania. Białostockie Centrum Onkologii jako jeden z 6 ośrodków w Polsce przystąpił do realizacji tego programu, więc jeżeli mamy możliwość wykonania takich badań, nie potrzebujemy w tym celu skierowania od lekarza POZ, to zróbmy to, wykorzystajmy tą szansę, że na terenie naszego województwa taki program jest realizowany – mówi Anna Skrzeczyńska, kierownik sekcji ds. funduszy europejskich w BCO. – Na dzień dzisiejszy do programu zakwalifikowaliśmy ponad 1000 pacjentów, wykonaliśmy blisko 1200 badań NDTK, część stanowią już badania powtórkowe, ponad 1000 pacjentów odbyło wizytę wynikową u specjalisty. Ponad 30 zmian, które zostały wykryte w wyniku badania NDTK w ramach programu, zostało przedstawione na konsylium. Z informacji, które posiadam 8 pacjentów przeszło już zabieg operacyjny. Realizacja programu zakończy się w czerwcu 2023 roku, ale zgłoszenia do programu będą możliwe do czerwca 2022 roku, o ile będą jeszcze miejsca, a wynika to z tego, że każdy pacjent, który zostanie objęty programem ma powtarzane badanie za 12 miesięcy i/lub za 3 i 6 miesięcy, w przypadku wykrycia zmian. Żeby zdążyć w tym krótkim okresie, jaki pozostał na rekrutację i móc skorzystać z badania serdecznie zapraszamy do kontaktu – dodała Skrzeczyńska.

Na badania można zapisywać się telefonicznie pod numerem 603 241 247. (mt)