Straż Miejska w Białymstoku poszukuje ludzi do pracy

30 września, 2024

Straż Miejska w Białymstoku poszukuje chętnych do pracy. Do obsadzenia jest 14 stanowisk aplikanta.

Kandydat powinien posiadać wykształcenie co najmniej średnie, obywatelstwo polskie, ukończone 21 lat, uregulowany stosunek do służby wojskowej, cieszyć się nienaganną opinią, korzystać z pełni praw publicznych, nie być karanym sądownie oraz być sprawnym pod względem fizycznym i psychicznym.

– Do obowiązków aplikanta należy między innymi ochrona spokoju i porządku w miejscu publicznym, czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego oraz zabezpieczenie miejsc zdarzeń. Chętni do pracy w szeregach strażników miejskich powinni złożyć dokumenty do 17 października w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Składowej 11 – mówi starszy inspektor Marta Rybnik ze Straży Miejskiej w Białymstoku.

Szczegółowe informacje dot. naboru kandydatów dostępne są na stronie internetowej Straży Miejskiej w Białymstoku. lub telefonicznie pod numerem telefonu: 85 869 67 53. (hk)